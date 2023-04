Uwaga, Czytelnicy!

Kioski Garmondu Press SA bez POLITYKI. Znajdziecie nas w punktach sprzedaży innych dystrybutorów.

W związku z problemami w rozliczeniach finansowych za dystrybucję POLITYKI podjęliśmy decyzję o zawieszeniu współpracy i niedostarczaniu nakładów POLITYKI oraz pozostałych wydawanych przez nas pism do firmy Garmond Press SA.

W celu zapewnienia możliwie wysokiej dostępności POLITYKI w sprzedaży zwiększyliśmy liczbę egzemplarzy POLITYKI dostarczanych za pośrednictwem pozostałych dystrybutorów do kiosków, saloników prasowych, stacji benzynowych, sklepów spożywczych i usługowych oraz do marketów i hipermarketów. We wszystkich tych punktach sprzedaży prasy POLITYKI nie powinno zabraknąć.

W razie problemów z zakupem POLITYKI w Państwa miejscowościach prosimy o kontakt telefoniczny: 22 451 61 65 (od pon. do pt. w godz. 9–17) bądź mailowy: dystrybucja@polityka.pl

Wszystkim, którzy mogą mieć problemy z zakupem POLITYKI, a chcą mieć pewność cotygodniowej lektury naszego tygodnika, rekomendujemy gorąco korzystanie z prenumeraty wydania drukowanego lub z subskrypcji cyfrowej. Prenumeratę papierową można zamówić na www.sklep.polityka.pl

Szczegóły dotyczące prenumeraty cyfrowej POLITYKI (z możliwością wyboru między wersjami Standard, Premium i Uniwersum) znajdą Państwo na stronie: www.polityka.pl/pelnewydanie/stronasprzedazowa/

REDAKCJA