Odpowiedź autora na sprostowanie w sprawie artykułu opublikowanego w nr. 5 POLITYKI:

Aby zweryfikować swoje ustalenia, przed publikacją artykułu („Doczesne biznesy”, POLITYKA 5) próbowałem skontaktować się z ks. Piotrem Hartkiewiczem na osiem sposobów (dysponuję dokumentacją). Instytucje Kościoła odmawiały, odsyłały do kolejnych, które odmawiały albo nie odpowiadały, ale po publikacji ks. Hartkiewicz natychmiast się odnalazł, a redakcja otrzymała sprostowania. Z punktu widzenia interesów opinii publicznej dotyczą nieistotnych dla wymowy tekstu detali, mają jednak stworzyć wrażenie nierzetelności publikacji. Nie odnoszą się do zasadniczych ustaleń (i tym samym ich nie podważają), a były one takie: wykorzystując wpływy polityczne, Kościół katolicki przejął na Warmii wielomilionowej wartości grunty pod uprawy rolne, ale ich nigdy nie uprawiał. Doprowadził do ich przekwalifikowania na cele turystyczne, żeby w ramach spółki z prywatnym deweloperem wybudować kompleks hotelowy na obszarze objętym programem ochrony przyrody Natura 2000, w okolicach Łańska i Rybaków oraz krystalicznie czystego Jeziora Łańskiego. Zdecydował się na to mimo protestów lokalnej społeczności, ekspertów i aktywistów, a nawet wbrew własnym wcześniejszym deklaracjom, że „ochroni naturalną spuściznę przed zakusami deweloperów”. W tym przedsięwzięciu ks. Hartkiewicz odegrał jedną z wiodących ról i tego też w sprostowaniach nie zakwestionowano.

ZBIGNIEW BOREK