Kim był Kopernik

Jako stały czytelnik POLITYKI z uwagą przeczytałem w 21. numerze interesujący artykuł Krzysztofa Mikulskiego „Polak czy Niemiec?” [tekst publikujemy również w najnowszym Pomocniku Historycznym poświęconym Mikołajowi Kopernikowi – red.].

Autor trafnie analizuje problem samookreślenia się narodowego w dawnych czasach. Jako ciekawostkę muszę jednak dodać, że już podczas sądu papieskiego w Inowrocławiu za króla Władysława Łokietka o przynależność Pomorza Gdańskiego strona polska posłużyła się nowatorskim argumentem, iż Zakon Krzyżacki zajął bezprawnie te tereny, gdyż należały one tradycyjnie do Polski, a ponadto zamieszkuje je ludność polska z uwagi na język i obyczaje. Tezę tę poparła zeznaniami świadków. Wyrok sądu papieskiego był korzystny dla strony polskiej, ale Zakon Krzyżacki go nie uznał.

KR