Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON - Legnica 16 czerwca - 30 września 2023 r.

Konkurs Satyrykon jest konkursem otwartym, do którego autorzy mogą zgłaszać rysunki, grafiki, fotografie, rzeźby oraz inne dzieła plastyczne. Prace oceniano w dwóch kategoriach: EGO (tegoroczny temat) oraz tradycyjnie ŻART i SATYRA.

Jury 46. edycji konkursu Satyrykon obradowało 11 marca 2023 r. w składzie: Michał Batory (Francja) – przewodniczący, Noma Bar (Wielka Brytania), Michał Dyakowski (Polska), Carlos David Fuentes Hierrezuelo (Kuba), Konstantin Kazanchev (Ukraina), Elżbieta Pietraszko (Polska) oraz Max Skorwider (Polska).

Jury po obejrzeniu 2523 prac 768 autorów z 67 krajów świata zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 100 prac. Najważniejsze trofeum – Grand Prix Satyrykonu 2023 do Grzegorza Myćki, artysty grafika pochodzącego z Poznania za pracę „Czołg”.

„Zwycięska praca to w dużej mierze oczywiście pokłosie krwawego i niemalże niewiarygodnego we współczesnych realiach ataku na Ukrainę. Czołg slapstickowo przewracający się na skórce od banana w uhonorowanej Grand Prix pracy Grzegorza Myćki na pierwszy rzut oka bawi, jednak po chwili refleksji dobitnie uświadamia, że tak naprawdę cały świat już jakiś czas temu wpadł w poważny poślizg i leży gąsienicami do góry.” – ocenia przewodniczący Michał Batory.

Nagrody w dziale: EGO

I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 7.000 PLN – STANISŁAW GAJEWSKI (Polska) za pracę „Ego”

II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – MAREK KWIATKOWSKI (Polska, grafik tygodnika POLITYKA) za pracę ”Chory na ego”

III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – HEIBAT AHMADI (Iran) za pracę bez tytułu.

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:

MARCIN GRABIA (Polska) za pracę „Pope? Nope!” SZYMON SZYMANKIEWICZ (Polska, współpracujący z tygodnikiem POLITYKA) za pracę „Balon”

Nagrody w dziale: ŻART i SATYRA

I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 7.000 PLN – MICHAŁ TATARKIEWICZ (Polska) za pracę bez tytułu

II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – SERGEY SICHENKO (Izrael) za pracę ”Christmas tree”

III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – AGIM SULAJ (Włochy) za pracę bez tytułu

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:

PAWEŁ KUCZYŃSKI (Polska) za pracę „Żagiel” TOMASZ PAWLUCZUK (Polska) za pracę „Fałszywy zając”

Przyznano także nagrody specjalne:

Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 PLN – ARISTIDES ESTEBAN HERNADEZ GUERRERO (Kuba) za pracę bez tytułu Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w wysokości 4.000 PLN – BRADY IZQUERDO RORIGUEZ (Irlandia) za pracę „Dirty game” Nagroda Fundacji Satyrykon im. Andrzeja Tomiałojcia w wysokości 4.000 PLN – ULRIKE WODNER (Niemcy) za pracę „Wild animals” Nagroda Dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie w wysokości 4.000 PLN – JAKUB KAMIŃSKI (Polska) za pracę „Dzień dobry.” Nagroda legnickich dziennikarzy im. Andrzeja Waligórskiego – SZYMON SZYMANKIEWICZ (Polska) za pracę „Nie obraża”

Na Międzynarodowej Wystawie Satyrykon – Legnica 2023 będzie można zobaczyć prace twórców uznanych w Polsce i na całym świecie, m.in. Agim Sulaj (Włochy), Paweł Kuczyński (Polska), ARES (Kuba), Szymon Szymankiewicz (Polska) czy Sergey Sichenko (Izrael).

Wręczenie nagród laureatom Międzynarodowej Wystawy Satyrykon – Legnica 2023 i otwarcie wystawy odbędzie się w 16 czerwca w Muzeum Miedzi (ul. Św. Jana 1) o godz. 17.30.

W programie tego samego dnia polecamy także szczególnie:

wystawę Najlepsze Debiuty Satyrykonu 2023 – Marek Kwiatkowski i Ulrike Wodner - w Galerii Satyrykon, Rynek 36 (otwarcie wystawy o godz. 17.00)

– Marek Kwiatkowski i Ulrike Wodner - w Galerii Satyrykon, Rynek 36 (otwarcie wystawy o godz. 17.00) koncert Błażeja Króla „W KAŻDYM (polskim) MIEŚCIE” w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej o godz. 20.00 (koncert biletowany).

Więcej na stronie: https://satyrykon.pl/s-a-t-y-r-y-k-o-n-2-0-2-3-program-wydarzen/