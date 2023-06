Festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia, 6–9 lipca 2023 w Lublinie

Jak co roku czeka na nas prawdziwa muzyczna uczta i możliwość obcowania z unikalnymi zjawiskami muzycznymi z całego świata.

To najbardziej pożądany atut w nowoczesnej muzyce oraz siła napędowa najwybitniejszych artystów, pchająca ich do kreowania tego co nowatorskie i niepowtarzalne. Festiwal oferuje muzykę ambitną, nietuzinkową, poszukującą nowych rozwiązań. To jedno z najbardziej inspirujących i odkrywczych wydarzeń muzycznych w Polsce, które pozwala usłyszeć, w sercu Lublina, światowe gwiazdy i muzyczne odkrycia.

To już 16. edycja lubelskich Innych Brzmień, a 10. w ramach Wschodu Kultury, czyli projektu realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez 3 miasta wschodniej Polski - Lublin, Białystok i Rzeszów.

W dniach 6- 9 lipca w Lublinie wystąpią: legenda brytyjskiej sceny elektro Ladytron, norweski mistrz gitary Stian Westerhus, wielka nadzieja współczesnej sceny brytyjskiej Nuha Ruby Ra, legenda sceny niemieckiej łącząca elektronikę z żywym brzmieniem To Rococo Rot, a także włoscy mistrzowie poetyckiego nastroju z Dead Cat in a Bag. Nie zabraknie Whispering Sons ze swoją unikalną mieszanką eksperymentalnego i frenetycznego post-punka oraz estońskiego duetu Bedless Bones, łączącego m.in. dark wave, industrial i electro. Będziemy mieli okazję bliżej poznać Kanadyjczyków z zespołu Miesha & The Spanks, czyli mocną fuzję garażowego rocka, grunge’u i punka oraz niemiecki projekt Lucy Kruger & The Lost Boys, operujący na granicy gatunków takich psychedelic folk, ambient punk czy art pop. Zobaczymy świetne polskie składy – szorstkie, Tuleje i Atol Atol Atol, powracający w wielkim stylu Contemporary Noise Ensemble, rozkręcającego swoją karierę w zawrotnym tempie Jakuba Skorupę, fenomenalną młodzież z grup: ta Ukrainka i Kisu Min oraz znakomity jazzowo-bluesowy zespół Koń. Wschodnich sąsiadów reprezentować będą projekty ze sceny alternatywnej: jazzowy Hyphen Dash oraz elektroniczne The Lazy Jesus i Monoconda.

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia będziemy mieli także okazję zobaczyć fotograficzne podróże Zofii Jabłońskiej – pionierki ukraińskiej fotografii, feministki i reportażystki, plakaty Dominiki Czerniak-Chojnackiej, szklane negatywy Leopoldyny i Edwarda Januszów oraz wystawę okładek książek wydanych w ramach Wschodniego Expressu.

W ramach modułu literackiego festiwalu odbędzie się sześć premier wydawniczych z serii "Wschodni Express" i "Zakotwiczone" takich autorów i autorek jak: Aušra Kaziliūnaitė, Kristiina Ehin, Lena Kudajewa, Polina Położencewa, Oksana Sawczenko, Ilya Kaminsky i Lamed Szapiro. Poza seriami ukaże się pierwsza monografia niezależnego współczesnego teatru białoruskiego - zbiór tekstów krytycznych pod redakcją Iriny Lappo. Premierom towarzyszyć będą dyskusje związane zarówno z tematyką samych książek, jak i kontekstem społeczno-kulturowym, w jakim powstawały. Będzie można wziąć udział w czytaniu performatywnym dramatu pt. "Noc zakryje poranek", którego prapremiera miała miejsce w Teatrze Polskim w Warszawie (reż. Svitlana Oleshko) oraz w licytacji na rzecz Ukrainy.

Podczas Festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia nie może zabraknąć ciekawych propozycji filmowych. W tym roku podczas wydarzenia zostaną wyświetlone cztery filmy: „Piosenki o miłości”, reż. Tomasz Habowski, „Przystanek – Ziemia”, reż. Kateryna Gornostai, „Co w duszy gra”, reż. Pete Docter oraz „Silent Twins”, reż. Agnieszka Smoczyńska.

Festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia daje możliwość wzięcia udziału w inspirujących dyskusjach.

Spotkanie z wytwórnią Gusstaff Records, indywidualne konsultacje dla młodych artystów i artystek z przedstawicielami branży muzycznej, „Kids are alright” - youth and music - spotkanie dotyczące dobrych praktyk w obszarze zaangażowania młodych osób w życie muzyczne, „Music Saves Ukraine” - dyskusja na temat aktualnej sytuacji na ukraińskim rynku muzycznym. „Miasta muzyki. Miasta młodzieży” – rozmowa o roli muzyki w budowaniu kreatywnych miast przyszłości oraz debaty Wschodu Kultury „Moja generacja” - dyskusja o pokoleniowym wymiarze muzyki to tegoroczne tematy spotkań.

Z myślą o dzieciach i młodzieży odbędą się liczne warsztaty muzyczne, których rolą jest oswajanie dzieci i młodzieży z dźwiękiem, różnymi gatunkami muzycznymi oraz pokazanie, że muzyka to bogate terytorium poznawcze, stwarzające ogromne pole dla pasjonującej zabawy.

Festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia jest jednym z wydarzeń programu Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.Międzynarodowe jury uznało, że to właśnie Lublin będzie miał okazję zaprezentować Europie wartości ważne dla młodych, pokazać ich aktywności i skierować uwagę w swoich działaniach na młodzież. Tytuł ESM przyznawany jest przez Europejskie Forum Młodzieży na okres jednego roku. Więcej o Europejskiej Stolicy Młodzieży na www.lublin.eu/lublin/esm2023.

Festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia

6-9 lipca 2023 r.

Błonia pod Zamkiem w Lublinie

Wstęp wolny.

Więcej informacji na temat festiwalu można znaleźć na: www.innebrzmienia.eu oraz http://www.wschodkultury.eu/



