Festiwal Warsaw Summer Jazz Days, 6-9 lipca 2023 r. w Warszawie

Festiwal Warsaw Summer Jazz Days to od ponad 30. lat najlepsze koncerty jazzowego lata. W tym roku podczas 5 dni festiwalu wystąpią m.in. Al Di Meola Trio, Immanuel Wilkins, Dave Holland Quartet, New York United, reprezentanci nowego brytyjskiego jazzu oraz najciekawsi polscy wykonawcy z nowymi muzycznymi projektami.

Ci, którzy byli na którejś z poprzednich edycji festiwalu, wiedzą czego się spodziewać podczas pięciu dni w warszawskim Klubie Stodoła. Od 5 do 9 lipca wystąpią tam artyści stanowiący zarówno o dziś, jak i o jutrze światowej muzyki improwizowanej. Będzie jazz we wszystkich odmianach – prawdziwy kalejdoskop muzyki improwizowanej.

Pierwszy dzień koncertów Warsaw Summer Jazz Days 2023 ( 5 lipca, środa) to dwa krajowe podmioty: warszawska formacja Niechęć oraz YassTet Tymona Tymańskiego. Muzyka Niechęci to tygiel, w którym miesza się jazzowa improwizacja, rockowa energia, elektroniczne brzmienia wraz z ilustracyjnością muzyki filmowej. Tymon Tymański Yasstet to akustyczno – jazzowy projekt, którym Tymański wraca do świata muzyki improwizowanej, kontynuując muzyczną podróż reprezentowaną przez poprzednie składy Tymańskiego, w tym Miłość. Uwaga! Koncerty tego dnia są bezpłatne (wstęp wolny).

Kolejny wieczór festiwalu, zapowiada się na muzyczne trzęsienie ziemi. Wystąpią Oktet Marka Pospieszalskiego oraz Wojtek Mazolewski Quintet, a jako highlight jeden z najsłynniejszych światowych gitarzystów Al Di Meola ze swoim Acoustic Trio. Marek Pospieszalski Oktet to najnowszy projekt saksofonisty i klarnecisty, który dzięki niemu dołączył do artystów wydających dla słynnej portugalskiej wytwórni Clean Feed. Podczas koncertu oktetu Pospieszalskiego usłyszymy muzykę z ich najnowszej płyty w całości poświęconej muzyce polskich kompozytorek XX wieku. Wojciech Mazolewski to artysta, którego nie sposób muzycznie zaszufladkować. Od lat słynie z łączenia jazzu i rocka w swoich różnych projektach, między innymi Pink Freud i Wojtek Mazolewski Quintet. W festiwalowej odsłonie Quintetu usłyszymy m.in. Marka Pospieszalskiego.

Al Di Meola uchodzi za jednego z najważniejszych gitarzystów wszech czasów. Kochany i uwielbiany przez swoich fanów, a także ceniony przez krytykę. Al Di Meola uchodzi za jednego z najważniejszych gitarzystów wszech czasów. Udało mu się połączyć jazz z elementami fusion, bluesa oraz latynoskim brzmieniem flamenco, samby i tanga, a jego płyty stały się bestsellerami. Jego wspaniała technika, połączona z pasją i inteligencją, pozwoliła mu zdobyć (na przestrzeni lat 1976-1992) aż 13 nagród prestiżowego "Guitar Player Poll" - najwięcej nagród przyznanych indywidualnemu wykonawcy przez ten magazyn w jego 20-letniej historii.

W piątek 7 lipca nastąpi prezentacja współczesnej sceny londyńskiej: zobaczymy i usłyszymy Ebi Soda, Doom Cannon Quartet i Chelsea Carmichael Quintet. Balansując pomiędzy improwizacją muzyczną, a bezkompromisowym instynktem wibracji i wspaniałą muzykalnością, Ebi Soda szybko pnie się w górę. W ich muzyce usłyszymy dubowe efekty, funkowe linie basu, płynne, gitarowe riffy, a wszystko to okraszone post-punkową estetyką. Często zestawiają gładkie, łatwo wpadające w ucho riffy i nastrojowe produkcje z połamanymi rytmami i ognistymi solówkami, demonstrując przy tym zarówno zwartą muzykalność, jak i swobodne poczucie anarchii. Doom Cannon aka Dominic Canning współpracował z niemal wszystkimi liczącymi się nazwiskami młodej, modnej sceny jazzowej, ale dał się też poznać jako twardy dyrektor muzyczny oraz ceniony aranżer i kompozytor. Od kilku lat związany jest z brytyjskim jazzem, a zwłaszcza ze sceną wschodniego Londynu, która ostatnimi czasy podbiła świat. Jednym z takich muzycznych objawień nie tylko brytyjskiej ceny jazazowej, jest tenorzystka Chelsea Carmichael, której charakterystyczne brzmienie wydaje się łączyć ciepłą, krzepką barwę Dextera Gordona z poszukującym, duchowym klimatem Johna Coltrane’a. Można ją usłyszeć na znakomitych jazzowych wydawnictwach z Wielkiej Brytanii z ostatnich lat.

Sobota 8 lipca przyniesie zestaw gorących nazwisk amerykańskiego jazzu. Na scenie Klubu Stodoła pojawią się Immanuel Wilkins Quartet, New York United i kwartet malezyjsko-australijsko-amerykańskiej basistki Lindy May Han Oh. Immanuel Wilkins to uznany już saksofonista altowy, kompozytor, aranżer, bandleader i wschodząca gwiazda światowego jazzu. Jego debiutancki album saksofonisty Immanuela Wilkinsa zatytułowany „Omega” został okrzyknięty przez The New York Times najlepszym albumem 2020 roku. New York United to klimatyczny, naładowany elektroniką awangardowy kwartet, będący unikalnym połączeniem klasycznego nowojorskiego brzmienia awangardy spod znaku Johna Coltrane’a i Alberta Aylera w połączeniu z elektroniczną produkcją. Ich muzyka to najmocniejszy dziś electro/ambient/trance jazz na świecie. W kwartecie usłyszymy Daniela Cartera, saksofoniste, flecistę, trębacza i klarnecistę, cieszącego się wśród muzyków free jazzowych Nowego Jorku powszechnym szacunkiem, niemal graniczącym z podziwem. Jedna z najbardziej pożądanych basistek w świecie nowoczesnego jazzu - Linda May Han Oh, współpracowała i nagrywała z takimi mistrzami jak Pat Metheny, Vijay Iyer, Kenny Barron, Dave Douglas, Joe Lovano i Geri Allen. Chociaż The Wall Street Journal określił Oh jako "jedną z najbardziej dynamicznych, wschodzących gwiazd dzisiejszego jazzu", to śmiało można stwierdzić, że jej gwiazda już wzniosła się na oszałamiającą wysokość. W jej zespole m.in. saksofonista Mark Turner to według opinii New York Times’a „ jeden z najlepszych żyjących muzyków jazzowych na świecie”.

Trzy sety koncertu finałowego w niedzielę 9 lipca to: Maciej Obara Quartet (premiera najnowszej płyty nagranej dla wytwórni ECM!), amerykański wibrafonista Joel Ross oraz Dave Holland Quartet.

Maciej Obara i jego zespół będą przedpremierowo promować muzykę z najnowszego albumu artysty zatytułowanego „Frozen Silence”, który niebawem zostanie wydany w słynnej monachijskiej wytwórni ECM. Kwartet Obary jest zespołem wyjątkowym, który tworzy muzykę wielowarstwową. To sojusz niezwykle indywidualnych osobowości, instrumentalistów którzy oddali się współpracy w grupie, jednocześnie potrafiąc odnaleźć przestrzeń do własnej ekspresji.

Projekt Joela Ross’a który usłyszymy w niedzielny wieczór jest promocją jego ostatniego albumu nagranego dla kultowej wytwórni Blue Note. „The Parable Of The Poet” czyli „Przypowieść o Poecie” jest trzecią płytą nowojorskiego wibrafonisty i kompozytora wydaną w tym legendarnym jazzowym labelu. Album to obszerna 7 - częściową suita, wykonywana przez dynamiczny 8-osobowy zespół, w którym do Rossa dołączają m.in : Immanuel Wilkins na saksofonie altowym.

Jak bardzo Dave Holland jest zmęczony tym, że ludzie pytają go, jak to było grać i nagrywać z Milesem Davisem? Jak się okazuje, w ogóle. Legendarny trębacz był, co nie jest zaskakujące, kluczową postacią w karierze Hollanda. Mając zaledwie 20 lat, kiedy dołączył do zespołu Davisa i zagrał na kilku jego albumach, w tym na przełomowym „Bitches Brew" z 1970 roku, Holland wchłonął wszystko, co mógł, zanim kilka lat później rozstał się z genialnym trębaczem, by robić swoje. W wieku 77 lat Holland czuje się tak samo sprawny technicznie i kreatywny jak zawsze. w kwartecie Dave Holland zagra wybitna pianistka Kris Davis. Artystka niemal równo rok temu zagrała znakomity koncert ze swoim kwintetem „Diatom Ribbons” podczas ostatniej edycji festiwalu, i już wyrobiła sobie markę na całym świecie jako mistrzyni improwizacji, kompozytorka, bandleaderka i bardzo poszukiwany muzyk towarzyszący.

WARSAW SUMMER JAZZ DAYS 2023

5 lipca, godz. 19.00, Klub Stodoła, ul. Batorego 10

Niechęć

Tymon Tymański YassTet



6 lipca, godz. 19.00, Klub Stodoła, ul. Batorego 10

Marek Pospieszalski Oktet

Wojtek Mazolewski Quintet

Al Di Meola Trio

7 lipca, godz. 19.00, Klub Stodoła, ul. Batorego 10

London Jazz Night:

Ebi Soda

Doom Cannon Quartet

Chelsea Carmichael Quintet

8 lipca, godz. 19.00, Klub Stodoła, ul. Batorego 10

Immanuel Wilkins Quartet

Linda May Han Oh Quintet

New York United

9 lipca, godz. 19.00, Klub Stodoła, ul. Batorego 10

Maciej Obara Quartet

Joel Ross Nonet „Parables”

Dave Holland Quartet

KARNETY I BILETY

Bilety na poszczególne dni, jak i karnety na cztery festiwalowe dni (6-9 lipca)

Karnety w cenie: 600 zł, 700 zł. 800 zł. Bilety od 135 zł (ulgowe dla młodzieży do 25. r.ż.) do 250 zł.

