„Oppenheimer” Christophera Nolana - premiera na 4K ULTRA HD, BLU-RAY™ I DVD

Uznany reżyser/scenarzysta Christopher Nolan przedstawia arcydzieło, które trzeba zobaczyć. OPPENHEIMER to opowieść o człowieku i chwili, które na zawsze zmieniły oblicze historii. Kontynuując swój niezwykły sukces w globalnym box office, OPPENHEIMER jest już dostępny na 4K Ultra HD, Blu ray™ i DVD.

EKSKLUZYWNE DODATKI SPECJALNE, PONAD 3 GODZINY MATERIAŁÓW Z UDZIAŁEM OBSADY I TWÓRCÓW, KTÓRZY ZABIORĄ CIĘ ZA KULISY TEGO EPICKIEGO FILMU.

„JEDEN Z NAJLEPSZYCH FILMÓW STULECIA"

– CHICAGO SUN-TIMES

Daj się porwać niezwykłej historii filmu OPPENHEIMER dzięki obszernym materiałom specjalnym, w tym prezentowanemu po raz pierwszy reportażowi "Ponadczasowa historia: Jak powstawał Oppenheimer". Ten trwający ponad 70 minut film prezentuje ekskluzywne materiały zza kulis i obszerne wywiady z Nolanem i współtwórcami, oferując spojrzenie na stojący za filmem proces kreatywny: pracę aktorów, efekty specjalne, muzykę i kunszt artystyczny, którego efektem jest to niezwykłe arcydzieło. Materiały dodatkowe zawierają również dokument NBC News "Zakończyć wszystkie wojny: Oppenheimer i bomba atomowa" oraz zapis wideo "Konferencja prasowa: Oppenheimer" z panelu moderowanego przez zdobywcę nagrody Emmy®, dziennikarza Chucka Todda, któremu towarzyszą Christopher Nolan, laureat Nagrody Nobla® Dr. Kip Throne; światowej sławy fizyk dr Carlo Rovelli; Dr Thom Mason, dyrektor Los Alamos National Laboratory oraz Kai Bird, zdobywca nagrody Pulitzera i współautor książki Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej, na podstawie której powstał film.

Zobacz, jak kinowa wizja Nolana ożywa w 4K Ultra HD z dynamicznymi obrazami, czterokrotnie większą rozdzielczością niż w formacie HD, doskonałymi kolorami High Dynamic Range (HDR) i wielokanałowym dźwiękiem, który zapewnia najlepsze wrażenia. Ponadto płyty 4K Ultra HD i Blu-ray™ zostały zaprojektowane tak, aby zawierały mieszane proporcje ekranu 2.20 i 1.78, które zapewniają najwyższą jakość oglądania w domu.

OPPENHEIMER w reżyserii i według scenariusza Christophera Nolana przenosi widzów do umysłu fizyka J. Roberta Oppenheimera (Cillian Murphy), którego praca nad przełomowym Projektem Manhattan zakończyła się stworzeniem pierwszej bomby atomowej. Niezwykłe kinematograficzne dzieło OPPENHEIMER prezentuje plejadę gwiazd jak: Emily Blunt, zdobywca Oscara® Matt Damon, nominowany do Oscara® Robert Downey Jr., nominowana do Oscara® Florence Pugh, Josh Hartnett oraz laureaci Oscara® Casey Affleck, Rami Malek i Kenneth Branagh.

Film został wyprodukowany przez Emmę Thomas, Charlesa Rovena i Christophera Nolana. Filmy Nolana, w tym Oppenheimer, Tenet, Dunkierka, Interstellar, Incepcja i trylogia Mroczny Rycerz, osiągnęły łączne wpływy ponad

6 miliardów dolarów w globalnym box office i zostały uhonorowane 11 Oscarami® i 36 nominacjami, w tym dwoma dla najlepszego filmu.

W skład zespołu kreatywnego Nolana wchodzą: autor zdjęć Hoyte van Hoytema, scenografka Ruth De Jong, montażystka Jennifer Lame, projektantka kostiumów Ellen Mirojnick, kierownik efektów wizualnych Andrew Jackson i kierownik ds. efektów specjalnych Scott Fisher. Muzykę skomponował zdobywca Oscara® Ludwig Göransson.

PONAD TRZY GODZINY DODATKÓW SPECJALNYCH na 4K Ultra HD, BLU-RAY™ I DVD - zobacz więcej

Dystrybutor w Polsce: Galapagos Sp. z o. o.