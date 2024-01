„Pianoforte” w reż. Jakuba Piątka w kinach od 16 lutego 2024

Konkurs Chopinowski po raz pierwszy od podszewki na dużym ekranie!

Ogromne emocje i szansa, która zdarza się raz w życiu. W trakcie eliminacji jest ich 160, do finału trafia zaledwie 12 osób. Konkurs Chopinowski jest najbardziej prestiżowym wydarzeniem tego typu na świecie. Odbywa się co pięć lat w Warszawie i biorą w nim udział największej sławy pianiści i pianistki. Na pierwszym planie w filmie „Pianoforte”, który do kin trafi 16 lutego, znajdują się młodzi uczestnicy konkursu z różnych stron świata i ich marzenia.

Swoje życie od dzieciństwa podporządkowali grze na fortepianie i czują się gotowi, żeby stanąć do rywalizacji. Po raz pierwszy w historii mamy szansę obserwować ich zakulisowe katorżnicze przygotowania, ale towarzyszymy im także prywatnie, kiedy odsłaniają swoje barwne, niepokorne osobowości. Niektórzy marzą o graniu w ulubioną grę na konsoli, inni w oczekiwaniu na werdykt spędzają bezsenne noce w warszawskich barach. Nieubłagane reguły konkursu sprawiają, że nie dla wszystkich znajdzie się miejsce na podium. To wciągająca opowieść o dojrzewaniu, buncie i muzyce w cieniu ogromnych oczekiwań.

Nowy film Kuby Piątka był hitem festiwalu Sundance i otrzymał Nagrodę Publiczności w czasie największego polskiego festiwalu filmowego - Millennium Docs Against Gravity.

Wiemy już, jak będzie wyglądał polski plakat filmu, który idealnie oddaje energię „Pianoforte” - łączy elegancję i podniosłą atmosferę kultowego konkursu z ambicjami i żywiołowymi temperamentami młodych pianistów oraz pianistek. Autorką plakatu jest Marta Lissowska.

Film zebrał bardzo entuzjastyczne recenzje przy okazji premiery na festiwalu Sundance oraz polskiej premiery w czasie MDAG, podbijając serca nie tylko publiczności, ale także krytyków.

„Porywające spojrzenie na świat konkursów pianistycznych”, Collider

„Uderza tylko we właściwe tony”, Screen Daily

„Jedna zła nuta oznacza koniec marzeń”, Indiewire

„Młodzieńcze ambicje w zderzeniu z ogromnymi oczekiwaniami”, Rogerebert.com

Reżyserem „Pianoforte” jest Jakub Piątek, którego debiut fabularny „Prime Time” został pokazany na festiwalu filmowym w Sundance w 2021 roku. Tak reżyser mówi o pomyśle na pokazanie słynnego konkursu z perspektywy młodych uczestników i uczestniczek: „Zacząłem cały proces od około 50 pogłębionych rozmów przez internet z zakwalifikowanymi pianistami. Potem towarzyszyłem wybranym w trakcie eliminacji do Konkursu pianistom na kilka miesięcy przed samym wydarzeniem. W ten sposób wybrałem bohaterów filmu. Nie kierowałem się rankingiem pianistycznym, tylko czystym dokumentalnym zainteresowaniem i intuicją. Realizacja tego filmu była swojego rodzaju zakładem z samym Konkursem. Noc ogłoszenia wyników po pierwszym etapie równie dobrze mogłaby skończyć się tym, że nasi wybrani bohaterowie wracają do domów. Statystycznie powinniśmy mieć 1,5 bohatera w Finałach, mieliśmy ich o wiele więcej. Podobny układ zawarłem z naszymi bohaterami. Byliśmy w tym razem nieważne dokąd dotrą, czy dojdą na szczyt czy odpadną. Ten rodzaj zaufania między ekipą a bohaterami stał się fundamentem tego filmu”.

„Pianoforte” wyprodukował Maciej Kubicki z Telemark, który odpowiadał także za świetnie przyjęte i nagradzane na międzynarodowych festiwalach dokumenty kreacyjne „Over the Limit” (2017) czy „Wiatr. Thriller dokumentalny” (2019). Polskimi koproducentami są Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (Artur Szklener, Joanna Chorzępa), Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy (Anna Spisz) oraz MX35 (Mateusz Wajda, Paweł Ziemilski). „Pianoforte“ powstało w koprodukcji także z nadawcami HBO Max (Hanka Kastelicova) i BBC Storyville (Lucie Kon). Film został dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Twórcy filmu:

Scenariusz i reżyseria: Jakub Piątek

Producent: Maciej Kubicki PGP

Zdjęcia: Filip Drożdż

Montaż: Ula Klimek-Piątek

Dźwięk: Anna Rok, Michał Fojcik MPSE, Joanna Popowicz

Kierownictwo produkcji: Katarzyna Dudarewicz

„Pianoforte” wejdzie do polskich kin 16 lutego, a jego polskim dystrybutorem jest Against Gravity.