W pełni zgadzam się z analizą Mariusza Janickiego, którą przeciwstawia zdaniu prof. Marcina Matczaka. Zdanie profesora w pełni wpisuje się w pojęcie symetryzmu, a nawet idzie dalej. Najlepiej spuścić zasłonę milczenia na nikczemności poprzedniej władzy. Była emanacją 30-proc. części społeczeństwa, ale narodowo-katolickiej. Po wygranych wyborach nie liczyła się z nikim i z niczym. Nie podejmowała rozmów, nie szukała porozumienia. Obowiązywała jedna prawda. Od góry w dół. Do obywateli gorszej kategorii. Teraz dać biedakom jakieś fory, próbować zrozumieć zbłąkane dusze? Może się nawrócą? To chore myślenie. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to „jajo węża”.

GRZEGORZ KOTUSZ