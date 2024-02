Nowy festiwal na filmowej mapie Warszawy: Timeless Film Festival Warsaw 8-15 kwietnia 2024

Najlepsze historie są ponadczasowe – to hasło nowego festiwalu filmowego, który powstał, by ponownie wprawić klasykę kina w ruch.

Pomysłodawcą i organizatorem festiwalu jest Roman Gutek, twórca Warszawskiego Festiwalu Filmowego, firmy dystrybucyjnej Gutek Film i Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty.

Idea festiwalu

Timeless Film Festival Warsaw to święto klasyki filmowej, które dołącza do grona zagranicznych festiwali z ekscytacją spoglądających w przeszłość, takich jak Il Cinema Ritrovato w Bolonii, TCM Classic Film Festival w Los Angeles czy Festival Lumière w Lyonie. Klasyka tam pokazywana to coś więcej niż zestaw kanonicznych dzieł z list filmów wszech czasów. To żywa narracja, która jest w stanie kształtować gusty publiczności, odkrywać na nowo zapomniane nurty, mniej znanych filmowców i filmowczynie czy poszczególne dzieła zepchnięte na margines. Ta sama idea przyświeca Timeless Film Festival Warsaw: wprawienie w ruch historii kina, która dla wielu stanowi źródło filmowej pasji. Klasyka to jednak nie tylko i wyłącznie historia arcydzieł. Timeless FFW będzie łączyć ogień i wodę: prezentować kanon i podawać go w wątpliwość, pokazywać prestiżowe filmy i znajdować miejsce dla mniej znanych w Polsce twórców i twórczyń, łączyć kino polskie ze światowym kinem artystycznym. Organizatorzy zadbają także o to, żeby filmy były prezentowane z możliwie najlepszych kopii.

Co w programie?

W programie zostanie pokazanych około 100 pełnometrażowych i kilkadziesiąt krótkometrażowych filmów w kinach Muranów, Atlantic, Iluzjon, kinie w Muzeum Warszawy. Odbędą się także pokazy dla najmłodszych, projekcje filmów i archiwalnych materiałów o Warszawie, pokazy klasyki dla szkół i seniorów, spotkania z polskimi i zagranicznymi twórcami, a także warsztaty z udziałem kompozytorów muzyki filmowej oraz wystawa.

Festiwal będzie celebrował dorobek Stanisława Różewicza, który wyślizgnął się spod parasola polskiej szkoły filmowej i konsekwentnie kroczył własną ścieżką (m.in.: „Świadectwo urodzenia”,1961; „Westerplatte”, 1967). Jedną z ważniejszych retrospektyw festiwalu będzie prezentacja twórczości The Archers, czyli Michaela Powella i Emerica Pressburgera, brytyjskich twórców, którzy razem stworzyli ponad 20 filmów, a które w Polsce pozostają praktycznie nieznane (m.in.: „A Canterbury Tale”, Wlk. Brytania, 1944; „The Red Shoes”, Wlk. Brytania, 1948). Cykl Geniuszka komedii: Elaine May przybliży amerykańską artystkę stand-upową (występowała w duecie z późniejszym reżyserem Mikiem Nicholsem), reżyserkę, scenarzystkę (dwukrotnie nominowaną do Oscara), aktorkę filmową i teatralną (w programie m.in.: „Mikey and Nicky”, USA, 1976). Z kolei w zestawie Wtem piosenka: musicale przez dekady będzie można prześledzić rozwój gatunku filmowego łączącego muzykę, piosenki, dialogi i taniec (m.in.: „My Fair Lady”, rez.: George Cukor, USA, 1964; „Skrzypek na dachu” / „Fiddler on the Roof”, reż.: Norman Jewison, USA, 1971). W programie także: Tribute to Wim Wenders (najnowsze filmy oraz wybór klasycznych już dzieł reżysera); Japonia 1954: rok cudów (wybór arcydzieł powstałych w Japonii w 1954 roku); polska i światowa klasyka – nowe rekonstrukcje cyfrowe (autorski wybór ok. 40 tytułów z całego świata); filmy animowane (m.in.: retrospektywa dorobku Piotra Kamlera) oraz dokumentalne (75-lecie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych).

Warszawski festiwal to nie tylko pokazy filmowe, lecz także wydarzenia z udziałem muzyków, którzy wykonają własne kompozycje, często do filmów, które same i sami wybrali. Od kilku miesięcy twórcy festiwalu współpracują z kompozytorami i kompozytorkami, by zaoferować publiczności pierwszej edycji Timeless Film Festival Warsaw wyjątkowe, muzyczno-filmowe doznania.

Na festiwalu wystąpią soliści, zespoły i orkiestry z Polski i z zagranicy, a wydarzenia odbywać się będą w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Filharmonii Narodowej i Muzeum POLIN. Na festiwalu będzie można usłyszeć przygotowaną przez Stefana Wesołowskiego specjalnie na festiwal kompozycję na orkiestrę i chór, szwedzką artystkę Ellen Arkbro (organy), japońską kompozytorkę i multiinstrumentalistkę Eiko Ishibashi i projekt GIFT (stworzony wspólnie z Ryūsuke Hamaguchim – reżyserem nagrodzonego Oscarem filmu „Drive My Car”), wiolonczelistkę Dobrawę Czocher, holenderskiego lutnistę i gitarzystę Jozefa Van Wissema, belgijskiego kompozytora Wima Mertensa (koncert muzyki filmowej solo na fortepian i głos), muzykę Pawła Mykietyna z filmu „Io” Jerzego Skolimowskiego w wykonaniu orkiestry Sinfonia Varsovia oraz zespoły XYLOS i Małe Instrumenty. Każdy z nich nada ponadczasowym dziełom kina nowy wymiar i opowie za pośrednictwem swojej muzyki zupełnie nową historię. Od Dreyera po francuską awangardę, od kina niemego po współczesne eksperymenty. Zwieńczeniem muzycznych wydarzeń będą pokazy Amadeusza Miloša Formana z Chórem i Orkiestrą Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 13 i 14 kwietnia 2024 w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Program koncertów filmowych

Bilety na koncerty filmowe

