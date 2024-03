„Góralu, czy ci nie żal?”

Od wielu lat jesteśmy czytelnikami POLITYKI i zawsze z zainteresowaniem śledzimy wywiady, które red. Janusz Wróblewski przeprowadza z prominentnymi osobami ze świata kultury. Z przykrością przeczytaliśmy w wywiadzie z reżyserem Marcinem Koszałką (POLITYKA 10) nieprawdziwą informację, jakoby Włodzimierz Antoniewicz, rektor Uniwersytetu Warszawskiego przed wojną, w czasie wojny kolaborował z Niemcami. Jest to informacja nieprawdziwa, której wiarygodność można sprawdzić w ogólnodostępnych źródłach. Jednocześnie jest to informacja bardzo krzywdząca dla pamięci tej osoby, która była zasłużona dla kultury polskiej. Rozumiemy, że wywiad rządzi się swoimi prawami, jednakże zdarzają się również wywiady, których prowadzący na bieżąco korygują nieprawdziwe wypowiedzi swoich rozmówców. Przykładem mogą być chociażby wywiady przeprowadzane na antenie Radia TOK FM przez redaktor Dominikę Wielowieyską. (…) Jest dla nas jasne, że reżyser usiłuje przy pomocy kontrowersji wzbudzić większą frekwencję w kinach, ale jako spadkobiercy Włodzimierza Antoniewicza nie możemy zezwolić, aby działo się to kosztem naszego krewnego.

PRZEMYSŁAW ANTONIEWICZ

JOANNA SZCZEPKOWSKA

Od autora: Zapewniam, że ani ja, ani mój rozmówca nie chcieliśmy naruszyć dobrego imienia Włodzimierza Antoniewicza. Zawsze staram się stosować zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do osób, z którymi przeprowadzam wywiady. Najwyraźniej jednak moja czujność została w tym konkretnym przypadku uśpiona. Co do reżysera Marcina Koszałki, podaję jego odpowiedź, którą uzyskałem po przedstawieniu mu wyżej wymienionego zarzutu:

Kierowałem się informacjami zawartymi w artykule „Naziści za wszelką cenę chcieli udowodnić »niemieckość« Polski” z serwisu naszahistoria.pl. Nie wziąłem jednak pod uwagę, że rektor został oczyszczony z zarzutów, za co przepraszam.

JANUSZ WRÓBLEWSKI