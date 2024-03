W artykule „Bez happy endu” (POLITYKA 10) poświęconym zmarłemu 21 lutego Tomaszowi Komendzie zamieściłam wypowiedź zaangażowanej w pomoc postpenitencjarną psycholożki i psychoterapeutki p. Agnieszki Frank, nie do końca oddającą jej intencje, za co przepraszam. Ta wypowiedź powinna brzmieć: „System skupiony jest na zabezpieczeniu byłych więźniów socjalnie – żeby mieli po wyjściu na wolność gdzie się przespać i co zjeść – jeśli w ogóle możemy o tym mówić. Brak jest systemowego rozwiązania, np. stałych ośrodków pomocy postpenitencjarnej. Niektórzy zdobywają wykształcenie czy zawód w czasie odbywania kary, jeśli nie zrobią tego za murami, na wolności bez wsparcia i motywacji (mentora, psychologa) będzie trudno. Ci, którzy nie mają zawodu, wykształcenia, doświadczenia w pracy, odwróciły się od nich rodziny, prędzej czy później wracają za kraty. Albo powiększają grono bezdomnych”.

KATARZYNA KACZOROWSKA