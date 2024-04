Film „Perfect Days" w reż. Wima Wendersa od 12 kwietnia w kinach

Nowy film twórcy „Lisbon Story" i „Nieba nad Berlinem" to medytacja nad prostotą i pięknem życia.

W „Perfect Days" Wim Wenders opowiada historię japońskiego everymana, dla którego każdy dzień wypełniony jest czynnościami składającymi się na poezję codzienności.

Mieszkający we współczesnym Tokio Hirayama (w tej roli fantastyczny Kōji Yakusho, nagrodzony za swoją rolę na festiwalu w Cannes) to człowiek małomówny i zamknięty w sobie, jednak przepełniony miłością do świata i innych. Podążając za bohaterem, odkrywamy kolejne rytuały, w które angażuje się on z całkowitym oddaniem. Z czasem nawet prozaiczna praca Hirayamy, porządkującego miejskie toalety (każda jest architektonicznym arcydziełem), okazuje się niezwykłym ceremoniałem.

Ścieżką dźwiękową jego życia stają się harmonijne dźwięki tokijskiej ulicy oraz utwory w wykonaniu The Velvet Underground, Lou Reeda, Patti Smith i Niny Simone. Film Wendersa to uzdrawiające kino zmieniające codzienność w magię.

O filmie:

Reżyseria: Wim Wenders

Występują: Kōji Yakusho, Yumi Asô, Tokio Emoto, Sayuri Ishikawa

Kraj produkcji: Niemcy, Japonia

Rok produkcji: 2023

Język oryginalny: japoński, angielski

Gatunek: dramat

Czas trwania: 123 min

Dystrybutor: Gutek Film

Bilety do kupienia: bilety.gutekfilm.pl