Dzieje polskiej wsi - nowy Pomocnik Historyczny POLITYKI

24 kwietnia trafi do sprzedaży najnowszy Pomocnik Historyczny POLITYKI „Dzieje polskiej wsi”.

Jesteśmy w samym środku tzw. ludowego zwrotu – w naukach historycznych, publicystyce i kulturze. Chłopskość jest co najmniej w dobrym tonie; nie tylko nie ma się co wstydzić swych włościańskich korzeni, ale wypada z empatią odnieść się do ciężkiego losu wiejskiego ludu w dziejach Polski.

Sprawa chłopska przykuwa uwagę szerszych kręgów Polaków; najlepiej świadczą o tym sukcesy przedsięwzięć zarówno z obszaru historycznej publicystyki – np. bestsellerowej książki „Chłopki. Opowieść o naszych babkach” Joanny Kuciel-Frydryszak, jak i kultury popularnej – np. filmu „Chłopi” DK i Hugh Welchmanów.

Warto uporządkować stan naszej wiedzy o dziejach polskiej wsi i jej mieszkańców. Poznać różne perspektywy spojrzenia na historię ludu obecne w publicznej debacie, a także odmienne interpretacje tych samych wydarzeń lub kontekstów.

Oprócz opisania dziejów włościańskiego bytu, autorzy Pomocnika zajęli się też wieloma aspektami życia chłopów: religijnością, seksualnością, obrzędami, ludową sztuką, a także obrazem wsi w kulturze.

Zapraszamy do lektury i wspólnego odkrywania części naszego dziedzictwa.

A dodatkowo na polityka.pl/podkasty w sekcji „POLITYKA o historii”, będzie można wysłuchać uzupełniającej wydanie rozmowy Agnieszki Krzemińskiej z Jaśminą Korczak-Siedlecką i Tomaszem Wiśliczem.

Pomocnik Historyczny POLITYKI „Dzieje polskiej wsi” już w sprzedaży wersji papierowej, cyfrowej i w formie audiobooka: