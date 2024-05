Życie w hałasie

Po artykule Agnieszki Kantaruk „Wiele hałasu o hałas” (POLITYKA 17) do redakcji napłynęło wiele listów w tej sprawie. Poniżej kilka z nich.

Moja rodzina również jest ofiarą boiskowego hałasu. Wielofunkcyjny orlik powstał na bazie dawnego niewielkiego przyszkolnego boiska we wsi Nagawczyna (woj. podkarpackie), czynnego kiedyś tylko w godzinach lekcji (…) oraz przeznaczonego jedynie dla uczniów. Zlokalizowany jest bezpośrednio przy mojej nieruchomości i zbudowany został nielegalnie – co stwierdził NSA, uchylając decyzję o jego budowie, jednakże z uwagi na upływ pięcioletniego terminu (w tym czasie toczyło się postępowanie przed sądami administracyjnymi) nie można było tej decyzji anulować (…). Budując go, gmina Dębica nie poczyniła żadnych (…) zabezpieczeń przed emisją hałasu oraz światła. Od tej pory nasze życie przy tym obiekcie stało się koszmarem. (…)

RYSZARD BRZOSTOWSKI

•

Niestety, sama zmagam się z opisanymi w artykule problemami: boiskiem, które po modernizacji (…) stało się centrum rozrywkowym wsi (codziennie wiele meczów, imprezy z alkoholem i muzyką), gminą, która nie widzi problemu, oraz ostracyzmem lokalnej społeczności. Funkcjonowanie boiska (…) odbywa się kosztem zdrowia i nerwów mojej rodziny oraz braku możliwości odpoczynku we własnym domu i na własnej działce. Ponieśliśmy również znaczne wydatki, gdyż zmuszeni byliśmy wymienić osiem okien na dźwiękoszczelne (koszt to ponad 20 tys. zł), co niestety dało mierny efekt) (…). Również sam proces sądowy generuje koszty. (…) Z każdym miesiącem czujemy się gorzej i cierpimy bardziej. Gmina cały czas zasłania się „dobrem dzieci” i „oczekiwaniami społeczności lokalnej”, ale my nadal wierzymy, że o dobro dzieci można zadbać bez narażania na cierpienie innych ludzi. (…)

JUSTYNA (NAZWISKO DO WIADOMOŚCI REDAKCJI)

•

Mieszkam w Poznaniu na os. Lecha i również jestem osobą poszkodowaną przez wybudowane tutaj (…) boisko orlik, które od ponad 10 lat zatruwa okolicznym mieszkańcom życie, często uniemożliwiając normalne funkcjonowanie w ich własnych mieszkaniach. Mieszkańcy wielokrotnie pisali skargi (…), które mimo licznych podpisów (…) dały niewielkie rezultaty. W efekcie sprawa prawdopodobnie ostatecznie znajdzie swój finał w sądzie. (…)

JAKUB BRZEŹNIAK