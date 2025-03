Zdarzyło się. Pandemia: pięć lat po

W tym miejscu przeglądamy wraz z Państwem archiwalne numery „Polityki”. A że ta ukazuje się już od 68 lat (pierwszy numer naszego tygodnika wyszedł 27 lutego 1957 r. – rzecz jasna była to środa), więc nasze archiwum to już solidna biblioteka. Zabieramy więc Państwa w podróż w dawne czasy, przypominamy, czym żyliśmy, czym się fascynowaliśmy i jak wyglądał świat przed kilkudziesięcioma laty – wydawać by się mogło, wcale nie tak dawno temu.

Tym razem jednak robimy wyjątek i cofamy się raptem o pięć lat. Bo i rocznica jest szczególna. To właśnie w marcu 2020 r. zaczęliśmy się mierzyć z wydarzeniem bez precedensu, które przeorganizowało nasze życie i – jakkolwiek patrzeć – do dziś się na nim odbija. Wybuch pandemii Covid-19 zaskoczył nas wszystkich, zmienił tryb naszej pracy, relacje, sposób spędzania wolnego czasu, pokazał, jak ważna jest profilaktyka i odpowiedzialność za zdrowie własne i innych. Ale też obnażył cynizm ówcześnie rządzących: „odwoływanie” pandemii, byle tylko przekonać seniorów, aby wzięli udział w wyborach (w pamięci zostanie nam zwłaszcza cytat z Mateusza Morawieckiego: „Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii. To jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się go bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie”), czy też próby przepompowywania publicznych pieniędzy do prywatnych kieszeni. Te szemrane interesy i afery obecna władza usiłuje właśnie rozliczyć.

Nic więc dziwnego, że niemal połowa naszych okładkowych tematów w 2020 r. dotyczyła epidemii i jej konsekwencji: przede wszystkim społecznych, gospodarczych i politycznych. Przypomnijmy je sobie.