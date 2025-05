Twój głos. Twoja przyszłość. Twój prezydent – debata wyborcza w Sopocie

Serdecznie zapraszamy do Sopotu na wyborczy Salon POLITYKI, który odbędzie się w poniedziałek 12 maja o godz. 17 w Centrum Kultury Mamuszki 14 (al. Franciszka Mamuszki 14, sala na II piętrze). A porozmawiamy o partycypacji wyborczej i o tym, dlaczego udział w wyborach jest tak istotny.

Jakie znaczenie ma frekwencja wyborcza? Jak politycy próbują mobilizować swoich wyborców i demobilizować elektorat konkurentów politycznych? Czy frekwencyjny rekord, który odnotowaliśmy przy okazji wyborów parlamentarnych w 2023 r., był tylko jednorazowym zrywem czy też może się powtórzyć już wkrótce, kiedy Polacy ruszą do urn, aby wybrać nową głowę państwa? I wreszcie: jak przekonywać innych do tego, że ich głos jest ważny? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzą goście dziennikarki POLITYKI Malwiny Dziedzic: dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka z Fundacji Batorego, prof. Przemysław Sadura, socjolog, kurator instytutu badawczego Krytyki Politycznej oraz felietonista POLITYKI, a także prof. Wiesław Władyka, historyk i publicysta POLITYKI.