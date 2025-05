W ubiegłym tygodniu Salon POLITYKI zawitał do Sopotu. Okazją była dyskusja pt. „Twój głos. Twoja przyszłość. Twój prezydent” – o tym, jak zmobilizować Polaków do pójścia na wybory. Gośćmi dziennikarki POLITYKI Malwiny Dziedzic byli: dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentująca Fundację Batorego, prof. Przemysław Sadura, socjolog, szef Katedry Socjologii UW, kurator Instytutu Krytyki Politycznej, zarazem felietonista POLITYKI, a także nasz redakcyjny kolega, publicysta polityczny i historyk prof. Wiesław Władyka.

Dzięki miastu Sopot i prezydentce Magdalenie Czarzyńskiej-Jachim nasz Salon miał niesamowitą oprawę: licznie przybyli do Centrum Kultury Mamuszki 14 goście mogli nie tylko przysłuchiwać się emocjonującej dyskusji, ale i podziwiać piękny widok na zatokę. Szczególnie wątek debat wyborczych i sensu ich organizowania dostarczył wielu emocji. Wszak nie było dotychczas w Polsce kampanii wyborczej, w której kandydaci byliby tak często odpytywani – ba, sami siebie przepytywali! Ocena tego typu działań i ich skuteczności w mobilizowaniu wyborców poróżniła nieco naszych ekspertów.

Podczas debaty wiele też mówiono o wadze wyborów, szczególnie tych prezydenckich, o konsekwencjach naszych decyzji i o tym, czym mogą one być podyktowane. Nasi eksperci przyglądali się trwającej kampanii wyborczej, skutkom ujawnianych afer (w tym tej najgłośniejszej, związanej z gdańską kawalerką Karola Nawrockiego) oraz oceniali, na ile jest prawdopodobne, że powtórzy się frekwencyjny rekord z 2023 r. Także przybyli do Centrum Kultury Mamuszki 14 goście mieli wiele interesujących pytań – za co pięknie dziękujemy. I już zapraszamy na kolejny sopocki Salon POLITYKI (szczegóły wkrótce).

REDAKCJA

Relację ze spotkania mogą Państwo obejrzeć na naszym kanale na YouTube (@PolitykaPL).