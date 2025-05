17. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY

KODY 2025: Festiwal dźwięków, które nie potrzebują definicji Lublin, 28 maja – 1 czerwca 2025

Czy da się opowiedzieć muzyką o świecie, który nieustannie się zmienia, ale nie zapomina o swoich korzeniach? W Lublinie, na styku historii i współczesności, od siedemnastu lat odbywa się wydarzenie, które nie oferuje łatwych odpowiedzi, zamiast tego proponuje głębokie i wielowymiarowe doświadczenie. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 28 maja - 1 czerwca i jak co roku przyniesie zestaw artystycznych eksperymentów, które wymykają się prostym kategoriom.



Pod kuratorskim kierunkiem Grzegorza Palucha festiwal kontynuuje misję tworzenia miejsca, gdzie dźwięk nie pełni roli ilustracji, lecz funkcjonuje jako język - wieloznaczny, nieoczywisty, różnorodny, a czasem zaskakująco prosty. „Nie stawiamy jednej tezy. Nie narzucamy tematu. Bo nie chodzi o definicje, tylko o doświadczenie” - mówi Paluch. Program KODÓW to zaproszenie do wsłuchania się w świat pulsujący mnogością rytmów i wrażliwości.



Wśród najgłośniejszych nazwisk tegorocznej edycji znalazła się amerykańska kompozytorka Kali Malone, której minimalistyczne, hipnotyczne kompozycje zdają się spowalniać czas, otwierając przestrzeń dla kontemplacji i głębokiej introspekcji. Zaproszenie festiwalu przyjął również Oren Ambarchi, kompozytor, artysta dźwiękowy i legenda muzyki eksperymentalnej, znany m.in. ze współpracy z Jimem O’Rourkiem i Sunn O))). Jego koncert solowy, a także obecność w trio Ghosted przeniesie nas w sferę jego unikalnej wrażliwości i intensywnych, głęboko immersyjnych doświadczeń dźwiękowych.

Na festiwalu usłyszymy kanadyjskie artystki Kara-Lis Coverdale i Sarah Davachi - dwie wyraziste postaci współczesnej sceny muzyki eksperymentalnej, których kompozycje wychodzą poza tradycyjne struktury, koncentrując się na przestrzeni, atmosferze i emocjonalnym ładunku dźwięku. Félicia Atkinson i Ellen Arkbro zaproszą nas do głębokiego, cielesnego słuchania dźwięków - medytacyjnych, transowych, skłaniających do refleksji i współuczestnictwa, wykraczając poza utarte schematy muzyczne i łamiąc nasze dotychczasowe przyzwyczajenia.



Obok międzynarodowych gości, istotną część programu stanowią artyści z Polski - to właśnie tu, na przecięciu lokalności i wielokulturowości, rodzi się uniwersalny charakter festiwalu. Na scenie pojawi się Lumpeks, zespół reinterpretujący polskie tańce wiejskie w jazzowej i eksperymentalnej odsłonie, oraz duet Michał Żak & Synnøve Plassen, sięgający do muzycznych tradycji Polski i Norwegii. Nie zabraknie również formacji kIRk - mistrzów poszukiwań na pograniczu muzyki akustycznej i elektronicznej oraz tria Kompopolex, polskiego zespołu balansującego między eksperymentalną elektroniką, muzyką klasyczną a... ludzkim ciałem.



Program wzbogacą wydarzenia specjalne towarzyszące festiwalowi. Oprócz instalacji dźwiękowej I LOVE YOU HILDEGARD! autorstwa Szymona Wójcika, którą odnajdziemy w renesansowych krużgankach klasztoru oo. Dominikanów, uczestnicy festiwalu będą mieli okazję wziąć udział w potańcówce z tradycyjną muzyką taneczną z dorzecza Sanu i Galicji Wschodniej w wykonaniu ukraińsko-polskiego zespołu HrayBery / ГрайБери. Z kolei Barbara Drazkov, niezwykle utalentowana polska pianistka, oprócz solowego koncertu w Galerii Labirynt, zaprosi przechodniów do udziału w performatywno-muzycznym projekcie w przestrzeni miejskiej - intymnym koncercie dla jednego słuchacza.



Festiwal KODY, od siedemnastu lat z uwagą i troską tworzony przez Ośrodek Rozdroża, nie proponuje gotowych rozwiązań. To raczej laboratorium słuchania - wspólnego, uważnego, czasem wymagającego. Przez pięć dni Lublin stanie się miejscem, w którym muzyka nie zamyka świata w formułach, lecz otwiera go na nowe możliwości. W czasach, gdy świat coraz częściej domaga się szybkich odpowiedzi, KODY przypominają, że sztuka nie musi ich udzielać - wystarczy, że zadaje pytania.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2025.

Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA. Współorganizatorem wydarzenia jest Narodowe Centrum Kultury.

