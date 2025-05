44. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film

W dniach 9-14 czerwca 2025 Koszalin ponownie stanie się miejscem spotkań i prezentacji najnowszych osiągnięć debiutujących twórców filmowych. W programie ponad setka debiutanckich polskich produkcji, krótkie i długie metraże, koncerty, wystawy, warsztaty, spotkania, rozmowy. Branżowe dyskusje i prawdziwe emocje. Bliskość i czułość nie tylko na ekranie. Bezpłatny wstęp na wszystko w bonusie.

Młodzi twórcy będą prezentować swoje pierwsze filmy w czterech konkursach:

- Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych

- Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych (fabularnych, dokumentalnych i animowanych)

- Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych

- Konkurs Teatrotek, prezentujący filmowe adaptacje spektakli powstałych w ramach projektu „Teatroteka”

Festiwal to oczywiście nie tylko konkursy. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w spotkaniach „Szczerość za szczerość” z ekipami filmów konkursowych, warsztatach, panelach dyskusyjnych oraz specjalnych pokazach filmowych, w tym retrospektywach i przeglądach debiutów zagranicznych.

Nowością będzie zorganizowanie Miasteczka Filmowego, które stanie przy Amfiteatrze w dniach 11-13 czerwca. Będzie to przestrzeń angażująca na równi mieszkańców Koszalina i widzów festiwalu. W ramach Miasteczka Filmowego odbędą się plenerowe, bezpłatne pokazy w sekcji KINO NA LEŻAKACH oraz lekkie i anegdotyczne w tonie spotkania z udziałem znanych aktorów i twórców filmowych,

a prowadzone przez Agnieszkę Matan pod wspólną nazwą Zamoatani. W planie są również koncerty (formacja Błoto, Sebastian Fabijański, Grzech Piotrowski i Rat Kru z Rebeką), stoiska informacyjne WFDiF, PISF, Szkoły Wajdy, Heliografu oraz strefa gastronomiczna przygotowana we współpracy z KOWR-em oraz Restauracją KOWAL. Będzie też możliwość znakowania odzieży tegoroczną grafika z plakatu metodą sitodruku, i nabycia niepowtarzalnych siateksów od HO-LO.

Podczas Festiwalu Młodzi i Film działać też będzie strefa spotkań branżowych - w Clubie 105 odbędzie się m.in.:

konferencja: spotkanie z dyrektorem PISF

tutorial: Jak wypełnić wniosek w PISF? Połączmy kropki wspólnie. Młodzi pytają, PISF odpowiada

debiut w WFDiF – wszystko, co powinniśmy wiedzieć

planujemy spotkania dla filmowców z zakresu psychologii wsparcia prowadzone przez Centrum Psychologii Wykonania podejmujące tematykę związaną z dobrostanem

i zdrowiem psychofizycznym twórców i twórczyń: m.in. temat uzależnień w zawodach filmowych, mobbingu

Osią festiwalu są oczywiście konkursy, ale również poza nimi Młodzi i Film zaprasza na liczne pokazy filmowe. Oto kilka z zaplanowanych pozakonkursowych bloków filmowych:

We współpracy z playerem i TVN-em pokażemy cztery etiudy zrealizowane w ramach projektu „Uwolnij wyobraźnię”. Spotkanie poprowadzi Kinga Burzyńska. Konkurs „Uwolnij wyobraźnię” na realizację etiudy w TVN XR Studio to wyjątkowa okazja dla młodych twórców, by wykorzystać nowoczesne technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (XR) do stworzenia innowacyjnych projektów filmowych. FILMY W.J. HASA – pokazy pod patronatem WFDiF: krótkie metraże; wydarzenie powiązane – dj set motywy muzyczne z filmów W.J. Hasa.

