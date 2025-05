29. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt

20 spektakli, dyskusje, spotkania młodych reżyserów z mistrzami, pokazy filmowe, warsztaty i koncerty - festiwal Kontakt już po raz 29 zaprasza do Torunia. Od 30 maja do 6 czerwca.

MFT Kontakt to najstarszy międzynarodowy festiwal teatralny w Polsce i jeden z najciekawszych. Jego pomysłodawczynią była Krystyna Meissner, wybitna reżyserka teatralna i dyrektorka wielu wiodących scen w kraju, nagrodzona - w uznaniu za stworzenie tego wydarzenia - Paszportem Polityki. Od początku organizatorem jest Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu.



Kontakt to jedyny polski festiwal na tak dużą skalę zapraszający zagranicznych twórców. W programie tegorocznej edycji jest 20 spektakli, którym towarzyszyć będą dyskusje, spotkania młodych reżyserów z mistrzami, pokazy filmowe, warsztaty i koncerty.

Gościem specjalnym będzie John Malkovich, który wraz z łotewsko-hollywoodzką aktorką Ingeborgą Dapkūnaitė trzykrotnie zagra spektakl „Samotność pól bawełnianych” Bernarda-Marie Koltèsa i weźmie udział w spotkaniu z publicznością.

Warto także obejrzeć odnoszącego się do sytuacji Ukrainy „Kaligulę” w reż. Ivana Urivsky’ego z Teatru Narodowego w Kijowie. A także „Ophelia’s Got Talent” z berlińskiej Volksbühne, w którym wiedeńska choreografka Florentyna Holzinger konfrontuje widzów „z tym, czego nie chcą widzieć” – jak piszą organizatorzy, zapowiadając „spektakularne, fizyczne studium psychologii wody w XXI w. w wykonaniu międzypokoleniowej, żeńskiej obsady”. Do tego: Alvis Hermanis ze spektaklem z Rygi oraz przedstawienia z Polski i Rumuni.

Cały program dostępny jest na stronie festiwalu.