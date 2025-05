W dniach 1-7 czerwca br. odbędzie się XXIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (OTCD) organizowany przez Fundację „Cała Polska czyta dzieciom”. XXIV OTCD odbywa się pod hasłem „Czytanie zbliża”.

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (OTCD) to wielkie święto czytelnicze organizowane od 2002 roku przez Fundację „Cała Polska czyta dzieciom”, angażujące tysiące dorosłych i dzieci podczas spotkań czytelniczych, festynów, zabaw, konkursów i innych wydarzeń, których inspiracją i głównym tematem jest literatura i wspólne czytanie. Imprezy czytelnicze w ramach OTCD organizowane w setkach placówek szkolnych, przedszkolnych, bibliotecznych, kulturalnych i wychowawczych w całym kraju, jednoczą od lat przy wspólnej lekturze starszych i młodszych miłośników książek.

Podczas tegorocznego OTCD będziemy promować wspólne czytanie, które buduje więzi, zbliża kultury, zachęca do rozmów i bliskości międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej. Czytając dzieciom mądre książki, możemy przekazać im nie tylko wiedzę i emocje, ale też wartości moralne, takie jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, mądrość, pokojowość, życzliwość i przyjaźń, które pomagają budować wspólne DOBRO i dobre RELACJE.

W tym roku gospodarzem każdego dnia Tygodnia Czytania będzie inna miejscowość. Centralna Inauguracja OTCD odbędzie się 1 czerwca (w niedzielę) w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. W pozostałe dni gospodarzami OTCD będą: Bydgoszcz, Łowicz, Szczecin, Ożarów Mazowiecki, Żyrardów oraz Warszawa. Podczas imprez dzieci spotkają się autorami książek wybranych ze Złotej Listy naszej Fundacji, będą też rozmawiać o wartościach, które pomagają nam lepiej żyć i lepiej funkcjonować w społeczeństwie. Dodatkową aktywnością zachęcającą do czytania będzie też gra terenowa, którą udostępnimy do pobrania z naszej strony internetowej.

10 tysięcy plakatów XXIV OTCD zostanie rozesłanych do Liderek i Liderów kampanii czytania, Klubów Czytających Rodzin, a także do bibliotek, przedszkoli, szkół, domów kultury i innych placówek. Wszystkie materiały promocyjno-informacyjne OTCD są udostępniane sukcesywnie w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Fundacji.

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie z informacjami dotyczącymi OTCD na Facebooku Fundacji oraz do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszą relację z działań w ramach Tygodnia Czytania: https://fb.me/e/hRFiRj2Lb. Kolejna interaktywna propozycja to Rodzinne Czytanie „Lokomotywy” z Kasią Sokołowską – w akcji zachęcamy rodziców do nagrania i udostępnienia ulubionej zwrotki wiersza Juliana Tuwima, którym 1 czerwca tradycyjnie rozpoczniemy Tydzień Czytania Dzieciom w całym kraju: https://www.facebook.com/calapolskaczytadzieciom/videos/1701169580786495

Czytajmy dzieciom 20 minut dziennie. Codziennie! Niech XXIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom będzie najbardziej rozczytanym tygodniem roku!

Więcej informacji: https://calapolskaczytadzieciom.pl/, https://www.facebook.com/calapolskaczytadzieciom

Organizator: Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom

Patron Honorowy XXIV OTCD: Biblioteka Narodowa

XXIV OTCD dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Partner Strategiczny: Fundacja PKO Banku Polskiego

Partnerzy: Krajowa Grupa Spożywcza S.A., Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Patroni Medialni: TVN Warner Bros. Discovery, Onet, Polityka, Polska Agencja Prasowa, Program 3 Polskiego Radia, Świerszczyk, Librus, Bliżej Przedszkola, Klub Fikołki, Szkoła, Sygnał.