„Śmiejąc się jednym, płacząc drugim okiem. Sztuka Rumunii z kolekcji Ovidiu Șandora”

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie i Rumuński Instytut Kultury zapraszają na wystawę „Śmiejąc się jednym, płacząc drugim okiem”, prezentującą dzieła z kolekcji Ovidiu Şandora, jednego z najważniejszych prywatnych zbiorów sztuki w Europie Środkowej. Ekspozycja, wpisująca się w Sezon Kulturalny Polska–Rumunia 2024–2025, przygotowana we współpracy z Rumuńskim Instytutem Kultury w Warszawie, ukazuje sztukę rumuńską ostatniego stulecia jako odzwierciedlenie ludzkich losów – od awangardy po współczesność. To opowieść o wolności twórczej i ograniczeniach, grotesce i absurdzie, triumfach i traumach XX wieku, które wciąż rezonują we współczesnej sztuce. Wystawa otwarta do 20 lipca 2025.

Wystawa przedstawia panoramę sztuki rumuńskiej, ukazując ewolucję nurtów artystycznych oraz kontekst historyczny, w którym tworzyli artyści. Prezentowane dzieła balansują między beztroskimi eksperymentami formalnymi a twórczością nacechowaną polityczną opresją. Kolekcja Ovidiu Şandora jest nie tylko zbiorem wybitnych prac, ale także zapisem historii Rumunii i jej artystów, pozwalającym na refleksję nad tożsamością i dziedzictwem kulturowym. Towarzyszy jej też publikacja, polsko-angielski album zawierający reprodukcje prac oraz eseje osób specjalizujących się w sztuce Rumunii, pozwalający lepiej zrozumieć kontekst prezentowanych dzieł. Artyści prezentowani na wystawie: Andreea Anghel, George Apostu, Hans Arp, Ioana Bătrânu, Marius Bercea, Horia Bernea, Ștefan Bertalan, Ion Bîrlădeanu, Constantin Brâncuși, Brassaї, Geta Brătescu, Théodore Brauner, Victor Brauner, André Cadere, Mircea Cantor, Eva Cerbu, Andrei Chintilă, Lena Constante-Brauner, Roman Cotoșman, Chiril Cucu, Horia Damian, Max Ernst, David Farcaș, Harun Farocki, Constantin Flondor, Adrian Ghenie, Marin Gherasim, Bogdan Gîrbovan, Vasile Gorduz, Ion Grigorescu, Jacques Hérold, Isidore Isou, Marcel Janco, Ana Lupaș, Victor Man, Tincuța Marin, Max Hermann Maxy, Hortensia Mi Kafchin, Joan Miró, Alex Mirutziu, Florin Mitroi, Gili Mocanu, Herta Müller, Ciprian Mureșan, Paul Neagu, Ioana Nemeș, Mircea Nicolae, Andrei Pandele, Paul Păun, Jules S. Perahim, Dan Perjovschi, Pusha Petrov, Silvia Radu, Lea Rasovszky, Eugen Roșca, Șerban Savu, Arthur Segal, Hedda Sterne, subREAL, Mircea Suciu, Yves Tanguy, Ovidiu Toader, Sergiu Toma, Doru Tulcan, Tristan Tzara, Andrei Ujică, Andra Ursuța Wydarzenie w ramach Sezonu Kulturalnego Rumunia-Polska 2024-2025 Sezon Kulturalny Rumunia-Polska 2024-2025 jest organizowany przez Rumuńskie Ministerstwo Kultury i Rumuński Instytut Kultury, ze strony rumuńskiej, oraz przez Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego i Instytut Adama Mickiewicza, we współpracy z Instytutem Polskim w Bukareszcie, ze strony polskiej. Więcej informacji tu