Janka i kryminały

Jedną z pasji naszej nieodżałowanej komentatorki politycznej Janiny Paradowskiej, zmarłej 29 czerwca 2016 r., były kryminały. Czytała dużo i zachłannie, a do tego sama oceniała i polecała najlepsze książki. Przez wiele lat była też Przewodniczącą Jury Nagrody Wielkiego Kalibru za powieść kryminalną lub sensacyjną przyznawanej od 2004 r.

Organizatorzy Nagrody w 2017 r., by uczcić pamięć naszej publicystki, postanowili przyznawać nagrodę Jej imienia. Miło nam zatem poinformować, że w tym roku Nagrodę Specjalną im. Janiny Paradowskiej w ramach Nagrody Wielkiego Kalibru otrzymał Maciej Rożen za książkę „Zła krew” (Wydawnictwo Znak).

To trzymająca w napięciu od pierwszej do ostatniej strony historia policjantki rozgrywająca się w jednym z małych polskich miasteczek w latach 90. Jury Nagrody oceniło przy tym, że Maciej Rożen to autor o największym potencjale. Nagrodę główną i nagrodę publiczności Wielkiego Kalibru otrzymała zaś Mathia za powieść „Szept” (Wydawnictwo Czwarta Strona). Juan Gómez-Jurado, bestsellerowy autor z Hiszpanii, został zaś laureatem Honorowej Nagrody Wielkiego Kalibru.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.