Warsaw Summer Jazz Days 2025

W klubie Stodoła w dn. 3-6 lipca odbędzie się 34. edycja warszawskiego festiwalu. Na jazzową publiczność czekają cztery wieczory wypełnione koncertami światowych gwiazd. Na tegorocznej edycji festiwalu Warsaw Summer Jazz Days wystąpią także zespoły młodego polskiego jazzu.

Dzień pierwszy, czwartek 3 lipca, to prezentacja polskiej, elektroniczno-punk-jazzowej grupy Dr Zolo oraz nowojorskiej formacji łączącej jazz z hip-hopem Wrens. Wrens to Jason Nazary, Lester St. Louis, Ryan Easter i Elias Stemeseder – czyli muzycy, którzy z powodzeniem burzą granice gatunkowe. Każdy dźwięk w ich aranżacjach wydaje się nieprzewidywalny, a jednocześnie wszystko układa się w hipnotyzującą całość. Muzycy Wrens współpracowali m.in. ze słynną trębaczką Jaimie Branch.

Gwiazdą wieczoru będzie słynna amerykańska basistka, wokalistka i producentka Meshell Ndegeocello – laureatka trzech statuetek Grammy, która współpracowała m.in. z takimi artystami jak The Rolling Stones, Prince, Madonna, Chaka Khan, Missy Elliott i Guru.

Piątek 4 lipca rozpocznie ceniona i rozpoznawalna w świecie progresywnego jazzu formacja Joanna Duda KEEN, a kontynuować będzie amerykański saksofonista James Brandon Lewis wraz z grupą The Messthetics. Ten zespół to trio instrumentalne złożone z dwóch byłych członków post-hardcorowego, rockowego zepołu Fugazi ( basista Joe Lally, perkusista Brendan Canty oraz gitarzysta Anthony Pirog). Ich współpraca ze znakomitym saksofonistą okazała się wyśmienitym połączeniem.

Dzień zakończy weteran basu Stanley Clarke i jego N 4Ever Quintet. New Quartet. Lider to legenda jazzu, przed laty filar j grupy Return To Forever Chicka Corei, muzyczny partner takich artystów jak Joe Henderson, Pharoah Sanders, Tony Williams, Stan Getz, Dexter Gordon, Art Blakey, Gil Evans, Mel Lewis, Horace Silver i wielu innych. Jest laureatem trzech statuetek Grammy. Współpracował także z gwiazdami rocka, jak Paul McCartney czy Keith Richards.

W sobotę 5 lipca poznańska electro-jazzowa grupa Głupi Komputer oraz Amaro Freitas Trio Brazylii. Miłośników fusion-jazzu zelektryzuje koncert Kurta Ellinga wraz z zespołem Yellowjackets. Kurt Elling jest jednym z najwybitniejszych współczesnych wokalistów jazzowych, przez lata związany był z legendarną wytwórnią Blue Note Records. Kwartet Yellowjackets powstał w 1981 i szybko zyskał miano jednej z najbardziej kreatywnych grup stylu fusion. Kurt Elling i Yellowjackets połączyli siły w projekcie przypominającym styl kultowego zespołu Weather Report.

Ostatniego dnia, w niedzielę 6 lipca, wystąpi pianistka Barbara Drazkov oraz super-gwiazdy amerykańskiego jazzu. Drazkov wykorzystuje preparowany fortepian tylko akustycznie – tworzy na żywo, przy użyciu klasycznych technik wykonawczych, struktury rytmiczno-melodyczne przypominające nawarstwiające się zapętlane motywy. Określana jest jako pianistka-perkusistka – jej muzyka to groove, polirytmia, polimetria i eksperymentalne barwy.

Kolejnym zespołem tego wieczoru będzie John Scofield Long Days Quartet feat. John Medeski. Lider tego zespołu od dekad jest w czołówce jazzowych gitarzystów na świecie, przez lata grał w grupie Milesa Davisa. W tym roku powołał do życia nowy kwartet, którego członkami są John Medeski, Vincent Archer oraz Ted Poor. To artyści ze ścisłej czołówki współczesnego jazzu, którzy wnoszą do muzyki Scofielda funk i groove.

Cały festiwal zakończy Nicholas Payton Quintet, którego liderem jest nowoorleański trębacz, multiinstrumentalista, wokalista i kompozytor. Payton kontynuuje tradycję wielkich mistrzów trąbki z południa Stanów Zjednoczonych. Jego styl grania został uznany i doceniony przez wielu współpracujących z nim artystów, wśród których wymienić należy takich muzyków jak Ray Charles, Herbie Hancock, Wynton Marsalis czy Cassandra Wilson.

PROGRAM

3 lipca (czwartek)

Dr Zolo

Wrens

Meshell Ndegeocello Band

4 lipca (piątek)

Joanna Duda KEEN

The Messthetics and James Brandon Lewis

Stanley Clarke N4Ever Quintet

5 lipca (sobota)

Głupi Komputer

Amaro Freitas Trio

Kurt Elling & Yellowjackets plays Weather Report

6 lipca (niedziela)

Barbara Drazkov - preparowany fortepian

John Scofield Long Days Quartet feat. John Medeski

Nicholas Payton Quintet

Klub Stodoła

ul. Batorego 10

02-591 Warszawa