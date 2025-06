Wschód Kultury – Inne Brzmienia to jedno z najbardziej inspirujących i odkrywczych wydarzeń muzycznych w Polsce, które pozwala usłyszeć, w sercu Lublina, światowe gwiazdy i muzyczne odkrycia. 3-6 lipca 2025 r.

Będzie to już 18. edycja lubelskich Innych Brzmień i 12. w ramach Wschodu Kultury, czyli projektu realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 3 miasta wschodniej Polski - Lublin, Białystok i Rzeszów. Każdego roku lubelski festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia zaprasza w muzyczną podróż do krainy dźwięków, które wymykają się schematom, zachęca do odkrywania artystów i artystek, którzy przesuwają granice gatunków, mówią o ważnych sprawach, albo po prostu – dostarczają widowni emocji i doświadczeń, które zostają w głowie i ciele na długo po wybrzmieniu ostatniego akordu.

Inne Brzmienia to nie tylko muzyka. Poza programem muzycznym na festiwal składają się wystawy, pokazy filmowe, spotkania, prezentacje wytwórni płytowych, dyskusje, warsztaty i moduł zajęć praktycznych przeznaczonych dla dzieci. Podczas festiwalu działa również księgarnia i czytelnia wydawnictw z Polski i Krajów. Bogaty i wielowątkowy program obfituje również w wydarzenia dla miłośników ambitnego kina (pokazy unikatowych filmów z krajów Partnerstwa Wschodniego), literatury (każdego roku w ramach Wschodniego Expressu wydawane są premierowe tytuły najlepszych wschodnich autorów) i sztuki współczesnej (wystawy plakatów, fotografia uliczna, design). Najmłodsi uczestniczą w przygotowanych specjalnie z myślą o nich Małych Innych Brzmieniach (autorski program edukacyjny polegający na oswajaniu dzieci i młodzieży z dźwiękiem, różnymi gatunkami muzycznymi oraz pokazujący, że muzyka to bogate terytorium poznawcze.

Wśród artystów i artystek, które i które usłyszymy w tym roku, znaleźli się:

Voivod - legendarna metalowa grupa z Kanady

The EX - pochodząca z Niderlandów ikona europejskiej kontrkultury i jeden z czołowych, punkowych kolektywów w dziejach muzyki alternatywnej

A Place to Bury Strangers - słynne amerykańskie trio grające alternatywnego rocka z elementami noise, shoegaze, post punka czy też free improv

The Messthetics & James Brandon Lewis - instrumentalne trio z USA, powołane do życia przez muzyków legendarnej formacji Fugazi, które tym razem zaprosiło do współpracy znakomitego saksofonistę i kompozytora Jamesa Brandona Lewisa

PETBRICK - niesamowity duet tworzony przez Wayne'a Adamsa, szefa londyńskiego Bear Bites Horse Recording Studio oraz Iggora Cavalerę, czyli kultowego perkusistę, znanego choćby z Sepultury czy Cavalera Conspiracy.

Maria W. Horn - pochodząca ze Szwecji artystka i kompozytorka, dla której dźwięk jest punktem centralnym twórczych poszukiwań

Butch Kassidy - post-rockowa załoga z Londynu, będącą jedną z największych europejskich nadziei na scenie mocnej muzyki gitarowej.

