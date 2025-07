Dobry zwierzak szuka dobrego człowieka

Neruś

Warszawa, pies, 7 lat, 30 kg, średnio aktywny, zaszczepiony, odrobaczony, wykastrowany.

Duży szorstkowłosy pies o cechach charta. Ciepły, przyjazny i lojalny. Lubi leżeć na kanapie, potrzebuje bliskości. Wychowany w domu, obok człowieka i osierocony przez niego.

Akant

Łódź, pies, 2 lata, 10 kg, średnio aktywny, zaszczepiony, odrobaczony, wykastrowany.

Jego właścicielką była starsza pani, która z powodu poważnej choroby nie mogła się nim dłużej opiekować. Oddając psa do domu zastępczego, płakała, podobnie jak Akant, który jakby rozumiał, że czeka ich rozstanie. Od tego czasu psiak wciąż jest trochę osowiały, leczy złamane serce. Ale charakter ma otwarty i bezproblemowy. Jest pełen życia.

Bielinek

Warszawa, pies, 1 rok, 15 kg, średnio aktywny, zaszczepiony, odrobaczony, wykastrowany.

Piesek w typie bardzo szczupłego labradora, skory do przytulania się i pieszczot. Mógłby nie schodzić z kolan. Ma dużo pozytywnej energii, ale potrafi też się wyciszyć. Lubi świat, ludzi i inne zwierzęta, jest otwarty i serdeczny.

Rio

Warszawa, pies, 2 lata, 12 kg, średnio aktywny, zaszczepiony, odrobaczony, wykastrowany.

Jak na psa, którego pozostawiono w lesie na śmierć, wciąż jest bardzo ufny. Pod względem temperamentu i fizyczności – w typie psa myśliwskiego, z charakteru jednak znacznie bliżej mu do kanapowca. Bardzo zależy mu na przyjaźni i bliskości z człowiekiem. Miły, uroczy w obyciu.

Mniszek

Końskie, pies, 9 lat, 9 kg, średnio aktywny, zaszczepiony, odrobaczony, wykastrowany. Niewidomy.

Niewielki czarny piesek, który pomimo niepełnosprawności doskonale sobie radzi. Nieco ostrożny i delikatny w obyciu, po bliższym poznaniu okazuje się jednak radosnym zwierzakiem pełnym miłości do świata. Potrzebuje domu, w którym zostanie otoczony troską.

Mundek

Łódź, pies, 2 lata, 15 kg, dość energiczny, zaszczepiony, odrobaczony, wykastrowany.

Pies w typie rottweilera, ale pod względem charakteru – przytulak. Wesoły i pozytywny. Pełen energii, chętny do zabawy, uwielbia spacery. Potrzebuje osoby, która zapewni mu uwagę, w zamian wniesie do nowego domu dużo pozytywnej energii.

Filemon (biały) i Nuka (czarna)

Opoczno, kotka i kot – rodzeństwo, 10 miesięcy, po 3 kg, średnio aktywne, wykastrowane, zaszczepione, odrobaczone.

Para kotów, które doskonale czują się, gdy są razem. W dzieciństwie podrzucone wraz z rodzeństwem na teren wielkiego magazynu, omal tam nie zamarzły. Pomoc przyszła w ostatniej chwili. Filemon jest spokojniejszy, z nieco większą rezerwą wobec świata, Nuka – odważniejsza i bardziej skora do zabawy. Jeśli znajdą bezpieczny, przyjazny dom, nie będą sprawiały kłopotu, wniosą za to do niego dużo spokoju i ciepła.

***

Za materiał do naszego kącika dziękujemy Adopciakom, grupie wolontariuszy działających w ramach Fundacji Viva!

Kontakt w sprawie adopcji (za pośrednictwem Adopciaków): tel. 665 892 773 lub 574 186 683.

Adres mailowy: tpz.opoczno@gmail.com

Na naszej stronie internetowej utworzyliśmy również specjalną zakładkę, gdzie publikujemy historie tych i innych zwierząt szukających dobrego domu: www.polityka.pl/zwierzeta.