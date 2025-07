Octopus Film Festival, najbardziej nieokiełznane wydarzenie filmowe w Polsce, wraca po raz ósmy. W dniach 5–10 sierpnia 2025 roku Gdańsk ponownie zamieni się w stolicę kina gatunkowego. Festiwal zaprezentuje wyjątkowy program, obejmujący premiery filmowe, oryginalne cykle tematyczne oraz seanse w nietypowych lokalizacjach miasta.

W programie znajdą się polskie premiery najnowszych filmów gatunkowych, Konkurs Główny z udziałem twórców z całego świata, retrospektywy uznanych reżyserów, masterclassy i spotkania z artystami w ramach sekcji Octopus Industry, a także pokazy specjalne site-specific, które tradycyjnie odbywają się w zaskakujących przestrzeniach Gdańska. Publiczność będzie mogła również uczestniczyć w cyklach filmowych, które koncentrują się na nieoczywistych, często zapomnianych obszarach kina gatunkowego.

Ważnym elementem festiwalu pozostaje międzynarodowy konkurs krótkometrażowy Octopus Shorts, w którym prezentowane są najciekawsze filmy krótkometrażowe z całego świata. W tym roku nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych – cykl Ośmiorniczki po raz kolejny zaprosi dzieci na specjalnie przygotowane seanse filmowe.

W tym roku w bogatym programie m. in. seans lektorski kultowego Dnia Świstaka z narracją na żywą którą przeczyta Maciej Orłoś, cykl Potwory z Szafy. Drag tribute to Greg Araki, w którym oprócz filmów z queerowym zacięciem odbędą się dwa arystyczne performance, cykl Klasyki w 4K, który przedstawia zremasterowane wersje arcydzieł kina gatunkowego (w tym roku „Donnie Darko” i „Suspiria”), wydarzenie W blasku księżyca, poświęcone Tomaszowi Beksińskiemu z pokazami filmów w jego tłumaczeniu, spotkaniami z gośćmi oraz gotycką potańcówką, retrospektywa Satoshiego Kona, cykl VHS Hell LIVE podczas którego do filmów VHS zaproszeni goście improwizują dialogi na żywo czy pokaz specjalny Rambo II w przetrzeni ogrodu botanicznego Olivia Garden, znajdującego w jednym w gdańskich biurowców.

Organizatorem wydarzenia jest Velvet Spoon, dystrybutor kina gatunkowego. Tegoroczną identyfikację wizualną przygotował Patryk Hardziej – ilustrator, projektant graficzny i badacz wizualnej kultury popularnej. Octopus Film Festival 2025 odbywa się dzięki wsparciu Miasta Gdańska, Województwa Pomorskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Festiwal rozwija się z roku na rok, przyciągając coraz szerszą publiczność oraz zdobywając uznanie środowisk filmowych w Polsce i za granicą. Dzięki unikatowej formule, łączącej miłość do kina gatunkowego z miejskim duchem Gdańska, Octopus Film Festival zyskał reputację wydarzenia, które wymyka się konwencjom i nieustannie zaskakuje widzów.

