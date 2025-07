25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BNP Paribas Nowe Horyzonty

Brazylijskie kino protestu? To są Nowe Horyzonty. Historie o zbuntowanej młodzieży z Korei Południowej? Też Nowe Horyzonty. Australijski body horror? Zgadza się – to również Nowe Horyzonty. Elementy składowe są różne, ale finalny efekt się nie zmienia: to kino autorskie, niekonwencjonalne, odważne tematycznie i formalnie; kino prowokujące dyskusje i rezonujące w nas jeszcze długo po seansie. Kino, które zmienia.

Od 17 do 27 lipca zapraszamy na jubileuszową, 25. odsłonę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BNP Paribas Nowe Horyzonty (zaś do 3 sierpnia festiwal można zaprosić do swoich domów, dzięki pokazom online). W programie znajdą się 272 filmy z całego świata, w tym aż 129 pokazywanych po raz pierwszy w naszym kraju, dziesiątki spotkań, koncerty i wystawy. To wyjątkowe wydarzenie na kulturalnej mapie Polski, które od blisko ćwierć wieku prezentuje odważne, prawdziwie autorskie kino – od najgłośniejszych hitów z największych festiwali świata (Cannes, Wenecji czy Berlinale), przez dzieła legendarnych mistrzyń i mistrzów, po brawurowe debiuty. Festiwal otworzy rewelacja MFF w Cannes – Tajny agent Klebera Mendonçy Filho, który odwiedzi Wrocław i osobiście zapowie film podczas gali otwarcia. W ramach ceremonii wręczenia nagród zaprezentujemy Łobuza w reżyserii Harrisa Dickinsona, znanego i utalentowanego aktora (Babygirl, W trójkącie), który z powodzeniem debiutuje za kamerą. W programie także m.in.: retrospektywy twórczości Glaubera Rochy, Lee Chang-donga i Anne-Marie Miéville oraz pierwsza polska retrospektywa Anki Sasnal i Wilhelma Sasnala, fokus na kino Athiny Rachel Tsangari, sekcja Filmy, które zostały? – przegląd dzieł budujących legendę Nowych Horyzontów czy Istoty Nocy – filmowa wędrówka przez nocne życie w Wielkiej Brytanii i łącząca się z sekcją wystawa Kurtyna w górę!, stworzona we współpracy z BWA Wrocław. Późnymi wieczorami spotkamy się w Klubie festiwalowym w Arsenale, gdzie zagrają dla nas m.in. Hubert., Kanding Ray czy Zdechły Osa. Pełny program dostępny tu.