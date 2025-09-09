Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
9 września 2025
O Polityce

Wyniki konkursu fotograficznego „Czytaj w plenerze na papierze”

9 września 2025
Dziękujemy naszym Czytelnikom za wzięcie udziału w naszej wakacyjnej zabawie i setki świetnych zdjęć z „Polityką” w plenerze.

Wybór nie był łatwy, ale oto on:

I nagroda - Tadeusz Robaszyński-Janiec za świetny kadr i jakość zdjęcia, niezwykły klimat i uchwycenie niecodziennej chwili
(nagrodą jest roczna prenumerata tygodnika „Polityka” w druku – z przesyłką przez InPost Paczkomat 24/7 oraz subskrypcja cyfrowa - pakiet Standard)

NAGRODA 1 -Tadeusz Robaszyński-JaniecTadeusz Robaszyński-Janiec/PolitykaNAGRODA 1 -Tadeusz Robaszyński-Janiec

II nagroda - Staszek Gregor (z pomocą dziewczyny Agaty) – za pomysłowość i podzielenie się historią z własnego życia, która się kryje za ujęciem
(nagrodą jest półroczna prenumerata tygodnika „Polityka” w druku – z przesyłką przez InPost Paczkomat 24/7 oraz subskrypcja cyfrowa - pakiet Standard)

NAGRODA 2 - Staszek Gregor z ToruniaStaszek Gregor /PolitykaNAGRODA 2 - Staszek Gregor z Torunia

III nagroda - Justyna Zakrzewska – za prosty, ale niezwykle plastyczny i ujmujący kadr z mewą
(nagrodą jest roczna subskrypcja cyfrowa POLITYKI - pakiet Standard)

NAGRODA 3 -Justyna ZakrzewskaJustyna Zakrzewska/PolitykaNAGRODA 3 -Justyna Zakrzewska

Postanowiliśmy także wyróżnić (w formie publikacji zdjęć w naszym serwisie i mediach społecznościowych) następujące osoby: Tetianę Lenyk, Anielę McGrath, Antoniego Polaka z członkiniami Klubu Seniora To i Owo SM "Górnik" w Jaworznie, Annę Rup i Emilię Tokarską.

Tetiana Lenyk - wyróżnienieTetiana Lenyk/PolitykaTetiana Lenyk - wyróżnienie

Aniela McGrath - wyróżnienieAniela McGrath/PolitykaAniela McGrath - wyróżnienie

Antoni Polak z członkiniami Klubu Seniora To i Owo SM 'Górnik' w Jaworznie - wyróżnienieAntoni Polak/PolitykaAntoni Polak z członkiniami Klubu Seniora To i Owo SM "Górnik" w Jaworznie - wyróżnienie

Anna Rup - wyróżnienieAnna Rup/PolitykaAnna Rup - wyróżnienie

Emilia Tokarska - wyróżnienieEmilia Tokarska/PolitykaEmilia Tokarska - wyróżnienie

Dziękujemy i gratulujemy!

***

regulamin konkursu

