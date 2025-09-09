Wyniki konkursu fotograficznego „Czytaj w plenerze na papierze”
Wybór nie był łatwy, ale oto on:
I nagroda - Tadeusz Robaszyński-Janiec za świetny kadr i jakość zdjęcia, niezwykły klimat i uchwycenie niecodziennej chwili
(nagrodą jest roczna prenumerata tygodnika „Polityka” w druku – z przesyłką przez InPost Paczkomat 24/7 oraz subskrypcja cyfrowa - pakiet Standard)
II nagroda - Staszek Gregor (z pomocą dziewczyny Agaty) – za pomysłowość i podzielenie się historią z własnego życia, która się kryje za ujęciem
(nagrodą jest półroczna prenumerata tygodnika „Polityka” w druku – z przesyłką przez InPost Paczkomat 24/7 oraz subskrypcja cyfrowa - pakiet Standard)
III nagroda - Justyna Zakrzewska – za prosty, ale niezwykle plastyczny i ujmujący kadr z mewą
(nagrodą jest roczna subskrypcja cyfrowa POLITYKI - pakiet Standard)
Postanowiliśmy także wyróżnić (w formie publikacji zdjęć w naszym serwisie i mediach społecznościowych) następujące osoby: Tetianę Lenyk, Anielę McGrath, Antoniego Polaka z członkiniami Klubu Seniora To i Owo SM "Górnik" w Jaworznie, Annę Rup i Emilię Tokarską.
Dziękujemy i gratulujemy!
***