Wyniki konkursu fotograficznego „Czytaj w plenerze na papierze”

Dziękujemy naszym Czytelnikom za wzięcie udziału w naszej wakacyjnej zabawie i setki świetnych zdjęć z „Polityką” w plenerze.

Wybór nie był łatwy, ale oto on: I nagroda - Tadeusz Robaszyński-Janiec za świetny kadr i jakość zdjęcia, niezwykły klimat i uchwycenie niecodziennej chwili

(nagrodą jest roczna prenumerata tygodnika „Polityka” w druku – z przesyłką przez InPost Paczkomat 24/7 oraz subskrypcja cyfrowa - pakiet Standard)

II nagroda - Staszek Gregor (z pomocą dziewczyny Agaty) – za pomysłowość i podzielenie się historią z własnego życia, która się kryje za ujęciem

(nagrodą jest półroczna prenumerata tygodnika „Polityka” w druku – z przesyłką przez InPost Paczkomat 24/7 oraz subskrypcja cyfrowa - pakiet Standard)

III nagroda - Justyna Zakrzewska – za prosty, ale niezwykle plastyczny i ujmujący kadr z mewą

(nagrodą jest roczna subskrypcja cyfrowa POLITYKI - pakiet Standard)

Postanowiliśmy także wyróżnić (w formie publikacji zdjęć w naszym serwisie i mediach społecznościowych) następujące osoby: Tetianę Lenyk, Anielę McGrath, Antoniego Polaka z członkiniami Klubu Seniora To i Owo SM "Górnik" w Jaworznie, Annę Rup i Emilię Tokarską.