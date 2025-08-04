Reklama
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Break in Classic

4 sierpnia 2025
Pierwsza edycja festiwalu muzyki klasycznej Break in Classic odbędzie się między 15 a 17 sierpnia w Otwocku Wielkim pod Warszawą. Park barokowego pałacu Bielińskich stanie się sceną dla artystek i artystów światowego formatu. Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz, pomysłodawcy i dyrektorzy artystyczni wydarzenia, po raz kolejny udowadniają, że muzyka klasyczna w nowoczesnej odsłonie łamie konwencje, a jej odbiór jest ogromną przyjemnością. Karnety i bilety na festiwal Break in Classic już w sprzedaży!
Jakub Józef Orliński, kontratenor światowej sławy oraz Aleksander Dębicz, innowacyjny pianista i kompozytor stworzyli nowy festiwal prezentujący muzykę klasyczną w wyjątkowym wydaniu. W programie plenerowych koncertów znalazła się czołówka artystów prezentujących mistrzowskie i nowoczesne podejście do klasyki. Park barokowego pałacu Bielińskich, siedziby Muzeum Wnętrz, oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie, to idealne miejsce, by w swobodnej atmosferze cieszyć się najlepszą muzyką, pięknem przyrody i pełnią lata.

Orliński i Dębicz widzą muzykę klasyczną jako źródło absolutnego piękna i głębokich emocji, ale też przestrzeń do niczym nieskrępowanej zabawy:
Kochamy klasykę, bo odnajdujemy w niej prawdziwe życie – ze wszystkimi jego odcieniami. I życie, i muzykę trzeba chłonąć, odbierać po swojemu, otworzyć się na ciekawość i pytania, wzruszać się i cieszyć. Czy trzeba być do tego przygotowanym, znać jakieś zasady? Nie! Wystarczy być gotowym na ekscytację. To ona napędzała nas podczas tworzenia Break in Classic.

Na festiwalu wystąpią: barokowa orkiestra Il Giardino D’Amore, jazzowy duet Elina Duni (wokal) i Rob Luft (gitara), Łukasz Kuropaczewski, Maciej Frąckiewicz, Bartek Miler z programem z rewelacyjnej płyty Victoria, flecistka Lucie Horsh – zjawiskowa interpretatorka muzyki dawnej, w towarzystwie brazylijskiego gitarzysty Plínio Fernandesa oraz francuskiego mistrza bandoneonu Williama Sabatiera, David Bergmüller i David Orlowsky, którzy łączą tradycje muzyczne w niebanalny sposób, sopranistka Aphrodite Patoulidou – wschodząca gwiazda europejskich scen operowych oraz jeden z najoryginalniejszych kameralnych zespołów na świecie: Atom String Quartet. Nie zabraknie również koncertów Jakuba Józefa Orlińskiego i Aleksandra Dębicza, którzy wystąpią dwukrotnie: z Il Giardino D’Amore oraz w uwielbianym projekcie #LetsBaRock z Wojciechem Gumińskim i Marcinem Ułanowskim.

Tworząc program festiwalu, myśleliśmy o osobach, które są wybitnymi interpretatorami muzyki klasycznej – prezentują światowy poziom i klasę – ale także kreatywnie poszukują nowych idei, są otwarte na współczesny świat i lubią dobrą zabawę – mówią Orliński i Dębicz. Zaprosiliśmy ludzi nowoczesnych, charyzmatycznych, przekraczających schematy: po prostu fajne artystki i fajnych artystów.

Break in Classic odbędzie się w niezwykłym miejscu. Pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim to siedziba Muzeum Wnętrz, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Ten piękny, pieczołowicie odrestaurowany barokowy pałac jest położony nad jeziorem i otoczony
rozległym parkiem, pełnym starych drzew i pięknej, zadbanej zieleni. Festiwalowe koncerty odbędą się w plenerze, ale będzie także okazja, by zwiedzić wnętrza pałacu. W ramach programu towarzyszącego odbędą się specjalne, autorskie oprowadzania po wyjątkowej kolekcji zabytkowych instrumentów muzycznych. W role przewodników wcielą się – a jakże! – Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz.

Ideą Break in Classic jest stworzenie przestrzeni na spotkania. Spotkania gatunków muzycznych, tradycji i nowoczesności, ale też artystów z publicznością – nie zabraknie więc możliwości porozmawiania i podzielenia się wrażeniami. Na festiwalu będzie można też smacznie zjeść i zaspokoić pragnienie, odpocząć na leżaku, a nawet… potańczyć na silent disco! Break in Classic to nie tylko koncerty, ale także okazja do pięknego spędzenia sierpniowego długiego weekendu.

