Dobry zwierzak szuka dobrego człowieka

Rachel

Warszawa, suczka, 10 lat, 23 kg, średnio aktywna, zaszczepiona, odrobaczona, wysterylizowana.

W życiu zaliczyła już schronisko dla psów, a wcześniej piekło w miejscu, w którym znęcano się nad zwierzętami. Bardzo skupiona na kontakcie z człowiekiem, umie spacerować na lince, a tempo spacerów dostosowuje do swojego przewodnika. Doskonale radzi sobie w towarzystwie innych psów – dla miłych jest grzeczna i przyjazna, agresywne ignoruje. Choruje na nowotwór złośliwy. Ze względu na intensywne, celowane leczenie przedłużające życie w lecznicy w Warszawie, a tym samym konieczność częstych wizyt kontrolnych, podawaną chemię, przyszły opiekun musi mieszkać w Warszawie lub w pobliżu, by kontynuować rozpoczętą terapię.

Emil

Katowice, pies, 5 lat, 15 kg, średnio aktywny, odrobaczony, wysterylizowany.

Niewielki psiak o długim, pełnym trudnych momentów życiorysie. Boi się mężczyzn i nie lubi gwałtownych ruchów, ale jeśli już zaufa jakiemuś człowiekowi, staje się oddanym towarzyszem. Nieźle sobie radzi na smyczy. Z psami dogaduje się różnie, z suczkami lepiej. Lubi dzieci.

Fanta

Wrocław, suczka, 10 lat, 13 kg, średnio aktywna, zaszczepiona, odrobaczona, wysterylizowana.

Doskonała towarzyszka do domu, w którym nie ma dzieci i kotów. Świetnie odnajduje się w domowych warunkach, nie niszczy sprzętów, ale nie czuje się dobrze w towarzystwie innym niż ludzkie. Lubi się przytulać, okazuje czułość lizaniem po twarzy. Uwielbia spacery, im dłuższe, tym lepsze.

Gruby

Warszawa, kot, 2 lata, 4 kg, średnio aktywny, zaszczepiony, wykastrowany.

Przyjazny, elegancki, bardzo czysty, zawsze korzystający z kuwety, piękny kot. Lubi aktywne zabawy, np. polowania na zabawki z piór, ale też chętnie się przytula, nadstawia do głaskania. Wniesie do domu dużo ciepła i radości. Mistrz zdobywania dodatkowych porcji jedzenia za pomocą wdzięku osobistego.

Simka

Łódź, kotka, 19 lat, 4 kg, mało aktywna, zaszczepiona

Niedawno straciła dom. Przeszła przez trudny psychicznie czas, ale ciągle jeszcze ma nadzieję na trochę radości na tym ostatnim etapie swojego życia. Jest przyjazna i wierna.

***

Za materiał do naszego kącika dziękujemy Adopciakom, grupie wolontariuszy działających w ramach Fundacji Viva!

Kontakt w sprawie adopcji (za pośrednictwem Adopciaków): tel. 665 892 773 lub 574 186 683.

Adres mailowy: tpz.opoczno@gmail.com