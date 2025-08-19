Jak nadążyć za starością – zapraszamy na debatę w Salonie POLITYKI

Przejdź do treści
Spotkanie w Sopocie odbędzie się w ramach akcji „Odchodzić po ludzku”. Naszą gościnią będzie wybitna aktorka Emilia Krakowska.
Serdecznie zapraszamy do Sopotu na kolejny już Salon POLITYKI – tym razem skupiający się na seniorach: ich problemach i niepokojach, ale i radościach, i refleksjach. Spotkanie odbędzie się w ramach zainicjowanego przez nas w ubiegłym roku cyklu „Odchodzić po ludzku”, a gośćmi dziennikarki POLITYKI Katarzyny Kaczorowskiej będą: wybitna polska aktorka Emilia Krakowska oraz Marta Lau, autorka książki „On nigdy taki nie był”, opowiadającej o trudnych doświadczeniach bliskich i rodzin osób zmagających się z chorobą Alzheimera i demencją.

Dyskusja odbędzie się we wtorek 9 września o godz. 17 w Centrum Kultury Mamuszki 14 (Aleja Franciszka Mamuszki 14, sala na drugim piętrze). Wstęp jest wolny.

A wszystkie teksty i wywiady, które do tej pory ukazały się w cyklu „Odchodzić po ludzku”, znajdą Państwo w specjalnej zakładce na naszej stronie: www.polityka.pl/odchodzicpoludzku

Zachęcamy też do dzielenia się z nami swoimi doświadczeniami: akcja@polityka.pl

