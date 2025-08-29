Dzieje Persów i Iranu. Nasz nowy Pomocnik Historyczny

Cywilizacja perska, obecnie zwana irańską, jest zaliczana do najstarszych i najznamienitszych w dziejach ludzkości.

Persowie, Medowie i ich krewniacze ludy zasiedlili Wyżynę Irańską, między Morzem Kaspijskim a Morzem Arabskim, już w epoce przedhistorycznej i stworzyli tu w starożytności potężne państwo. Ale w tym korytarzu łączącym Azję Wschodnią z Zachodnią bywały niezłe dziejowe przeciągi. Wędrowały tędy ludy, docierały tu zagony starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych imperiów, zmieniały się dynastie, religie, organizacje państwowe, kody kulturowe.

Można powiedzieć, że perskość/irańskość to wszystko, co się z tej wirówki ostawało i ostatecznie wypływało na wierzch. Podlegało podbojom, ale też samo zmieniało kolejne napływowe warstwy, dając im swoją ostateczną pieczęć. Proponujemy wędrówkę przez persko-irańskie dzieje od najstarszej starożytności. Współczesna odległość kulturowa sprawia, że nie jest to dla nas łatwa wycieczka, ale właśnie dlatego tak pasjonująca, pełna tropów do światów czasem odległych, czasem dziwnie znajomych.

