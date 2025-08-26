POLITYKA: pismo na urodziny, tygodnik na pokolenia
POLITYKA może być znakomitym prezentem na urodziny! Jak w przypadku pana Dominika Romualda Kamińskiego, naszego wiernego Czytelnika, który nawyk cotygodniowej lektury naszego tygodnika odziedziczył po swoim tacie. A ten z naszym pismem zapoznawał go dosłownie od kołyski. Co więcej, w numerze POLITYKI, który towarzyszył narodzinom pana Dominika, ukazał się tekst prof. Jerzego Kleera, późniejszego promotora Jubilata.
Bo POLITYKA – jak to już niejednokrotnie Państwo nam pokazywali – towarzyszy ważnym, a nawet najważniejszym wydarzeniom w życiu swoich Czytelników. I tak już od kilku pokoleń.
Panu Dominikowi życzymy nie tylko zdrowia i wszelkiej pomyślności, ale też wielu lat satysfakcjonującej lektury naszego tygodnika!
REDAKCJA
