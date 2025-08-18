Od 29 sierpnia do 3 września 2025 r. w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbędzie się VII Festiwal romantycznych kompozycji: Elsner i jego następcy. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Salon Chopina”.

W recitalu inauguracyjnym pianista Krzysztof Książek, grający na fortepianie historycznym, przypomni transkrypcje ulubionych przez Chopina oper Mozarta, Rossiniego, Donizettiego i Belliniego.

W dwóch kolejnych recitalach 30 sierpnia zaprezentują się polscy kandydaci do XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, Jan Widlarz (o godz. 17:00) i Jehuda Prokopowicz (o godz. 19:30).

W kolejnym dniu występ Pianohooligana będzie współczesną odpowiedzią na sztukę improwizacji, tak istotnej dla stylu Chopina.

Recital wokalny wybitnej sopranistki i pianistki Ewy Leszczyńskiej wypełni mało znana, a cenna twórczość pieśniowa polskich kompozytorów epoki klasycznej i romantycznej.

Wydarzeniem specjalnym 2 września będzie recital laureata Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Królowej Elżbiety Belgijskiej z 2025 roku, pianisty Arthura Hinnewinkela.

Festiwal zwieńczy recital Tymoteusza Biesa, w którym pianista przypomni utwory R. Schumanna, S. Thalberga i F. Kalkbrennera – antycypujące gatunki, które podjął Chopin w swojej twórczości lub które bezpośrednio na niego oddziaływały.

Szczegółowy program festiwalu dostępny jest tu

Bilety można kupić tu