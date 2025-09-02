POLITYKA niezmiennie numerem 1

Miło nam poinformować, że według najnowszych danych spółki Polskie Badania Czytelnictwa również w drugim kwartale 2025 r. POLITYKA odnotowała najwyższą sprzedaż spośród wszystkich tygodników opinii w Polsce. Z wynikiem 73,4 tys. średnio sprzedanych wydań była tym samym najchętniej kupowanym tytułem w segmencie.

Na drugim miejscu w zestawieniu tradycyjnie znalazł się „Newsweek” – ze średnią sprzedażą na poziomie 52,4 tys. egz. Pozostałe tygodniki społeczno-polityczne i tym razem zostały daleko w tyle: „Gazeta Polska” sprzedawała średnio 23,9 tys. egz., „Do Rzeczy” – 25,3 tys. egz., „Sieci” – 24,1 tys. egz., „Tygodnik Powszechny” zaś – 20,7 tys. egz.

POLITYKA wypada również najlepiej pod względem sprzedaży wydań cyfrowych (tzw. e-wydań). Głównie za sprawą Polityki Cyfrowej w drugim kwartale roku zanotowaliśmy średnią sprzedaż na poziomie 26,8 tys. egz. Drugie miejsce i tu przypadło „Newsweekowi” – 16,9 tys. egz. Natomiast żaden z pozostałych tytułów nie przekroczył progu 7,3 tys. średnio sprzedanych egzemplarzy.

REDAKCJA