Ogrody POLITYKI powracają

Tygodnik POLITYKA oraz Biblioteka Elbląska im. Cypriana K. Norwida już w najbliższy weekend (5–7 września) serdecznie zapraszają do Elbląga na Ogrody POLITYKI. Ten najdłużej funkcjonujący festiwal kulturalny w mieście, którego główną ideą jest połączenie intelektualnej dyskusji i kulturalnej rozrywki, wraca po kilkuletniej przerwie. Organizowany wspólnie przez Bibliotekę Elbląską i naszą redakcję na stałe wpisał się w pejzaż miasta, zyskując wierną publiczność i ogólnopolski prestiż.

Na początek festiwalu organizatorzy zaplanowali wyjątkowe sympozjum: „Subregion elbląski jako szansa zrównoważonego rozwoju – mit czy cel strategiczny?”. W obliczu nowej perspektywy UE na lata 2028–34 współpraca Elbląga i dwóch sąsiadujących powiatów staje się kluczowym elementem budowania wspólnej strategii i – co za tym idzie – silnego subregionu.

Debata będzie się składała z dwóch paneli. W pierwszym, poświęconym „Perspektywom samorządowym”, prowadzonym przez naszego dziennikarza Michała Tomasika, wezmą udział: prezydent Elbląga dr Michał Missan, starosta elbląski Maciej Romanowski oraz prof. Wojciech Dziemianowicz, profesor UW, doradca samorządowy i regionalista.

Z kolei publicystka POLITYKI Joanna Solska poprowadzi panel „Szanse i ograniczenia dla gospodarki”, a jej rozmówcami będą: prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Górski, Florian Romanowski, członek Rady Biznesu i były prezydent Związku Pracodawców Ziemi Elbląskiej, oraz Katarzyna Wójcik-Borsukowicz, wiceprezeska ds. finansowych w Meble Wójcik.

Panele odbędą się pierwszego dnia festiwalu (obowiązują zaproszenia)Ogrodową publiczność zapraszamy również na pozostałe wyjątkowe spotkania z muzyką, teatrem, literaturą i rozmową – w tym koncerty Lecha Janerki, Jazz Band Młynarski-Masecki czy tria Łona x Konieczny x Krupa. Szczegółowy program znajduje się na naszej stronie: polityka.pl/ogrodypolityki

REDAKCJA

***

Festiwal odbędzie się dzięki wsparciu miasta Elbląga.