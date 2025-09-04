Od 13 do 14 października 2025 r. odbędzie się krajowy finał największego konkursu komunikacji naukowej na świecie organizowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

FameLab to największy na świecie konkurs komunikacji naukowej na licencji Cheltenham Festivals, który po kilkuletniej przerwie powrócił na polską arenę dzięki działaniom Uniwersytetu Śląskiego podjętym w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Ideą konkursu jest przedstawianie skomplikowanych zagadnień naukowych w zrozumiały sposób. Uczestnicy mają za zadanie przedstawienie wybranego przez siebie tematu naukowego w ciągu zaledwie 3 minut. Celami konkursu są: promocja polskiej nauki poza granicami kraju poprzez udział zwycięzcy FameLab Poland 2025 w finale światowym w CERN w Genewie, popularyzacja nauki poprzez przystępne przedstawienie skomplikowanych zagadnień, rozwój umiejętności komunikacyjnych młodych naukowców, a także nagradzanie i promowanie umiejętności komunikowania o nauce w sposób jasny, ciekawy i zrozumiały.

Konkurs jest skierowany do studentów, doktorantów i młodych naukowców, którzy w ramach przygotowań do finału otrzymują trening komunikacyjny prowadzony przez grono międzynarodowych ekspertów. FameLab powstał w 2005 roku w brytyjskim Cheltenham jako część tamtejszego festiwalu nauki, jednak szybko podbił serca publiczności na całym świecie. Lokalne edycje konkursu były organizowane w ponad 30 krajach na wszystkich kontynentach, a na jego scenach wystąpiło już ponad 40 000 uczestników. Obecnie wydarzenie odbywa się m.in. w Australii, Bułgarii, Czechach, Malezji, Niemczech, Republice Południowej Afryki, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz ZEA.

Polska edycja konkursu FameLab była organizowana w latach 2012-2021 przez Fundację British Council i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Od 2024 roku, przez najbliższe 3 lata, gospodarzem konkursu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, lider Europejskiego Miasta Nauki 2024.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://famelabpoland.pl