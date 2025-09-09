Z „Polityką” na wakacjach. Wyniki konkursu fotograficznego „Czytaj w plenerze na papierze”

Dziękujemy naszym Czytelnikom za dołączenie do naszej wakacyjnej zabawy i setki świetnych zdjęć z „Polityką” w plenerze! Wybór naprawdę nie był łatwy, ale oto on:

Postanowiliśmy także wyróżnić (w formie publikacji zdjęć w naszym serwisie oraz na naszych profilach w mediach społecznościowych) następujące osoby: Tetianę Lenyk, Anielę McGrath, Antoniego Polaka z członkiniami Klubu Seniora To i Owo SM „Górnik” w Jaworznie, Annę Rup i Emilię Tokarską. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć na naszej stronie: polityka.pl/opolityce.