Z „Polityką” na wakacjach. Wyniki konkursu fotograficznego „Czytaj w plenerze na papierze”
9 września 2025
Dziękujemy naszym Czytelnikom za dołączenie do naszej wakacyjnej zabawy i setki świetnych zdjęć z „Polityką” w plenerze! Wybór naprawdę nie był łatwy, ale oto on:
Postanowiliśmy także wyróżnić (w formie publikacji zdjęć w naszym serwisie oraz na naszych profilach w mediach społecznościowych) następujące osoby: Tetianę Lenyk, Anielę McGrath, Antoniego Polaka z członkiniami Klubu Seniora To i Owo SM „Górnik” w Jaworznie, Annę Rup i Emilię Tokarską. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć na naszej stronie: polityka.pl/opolityce.
Polityka 37.2025 (3531) z dnia 09.09.2025; Do i od Redakcji; s. 93