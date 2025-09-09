Przejdź do treści
Z „Polityką” na wakacjach. Wyniki konkursu fotograficznego „Czytaj w plenerze na papierze”

I nagroda: Tadeusz Robaszyński-Janiec I nagroda: Tadeusz Robaszyński-Janiec Tadeusz Robaszyński-Janiec
I nagroda: Staszek GregorStaszek Gregor I nagroda: Staszek Gregor
III nagroda: Justyna ZakrzewskaJustyna Zakrzewska III nagroda: Justyna Zakrzewska

Dziękujemy naszym Czytelnikom za dołączenie do naszej wakacyjnej zabawy i setki świetnych zdjęć z „Polityką” w plenerze! Wybór naprawdę nie był łatwy, ale oto on:

Postanowiliśmy także wyróżnić (w formie publikacji zdjęć w naszym serwisie oraz na naszych profilach w mediach społecznościowych) następujące osoby: Tetianę Lenyk, Anielę McGrath, Antoniego Polaka z członkiniami Klubu Seniora To i Owo SM „Górnik” w Jaworznie, Annę Rup i Emilię Tokarską. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć na naszej stronie: polityka.pl/opolityce.

Polityka 37.2025 (3531) z dnia 09.09.2025; Do i od Redakcji; s. 93

