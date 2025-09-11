Poczuj Wibracje miast – Szalone Dni Muzyki 2025

Już 26–28 września 2025 w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej zabrzmią dźwięki miast z różnych zakątków świata. W ramach 15. Szalonych Dni Muzyki w zaledwie 3 dni odbędzie się 57 koncertów na 6 scenach. Nie zabraknie kameralistyki i symfoniki XVIII, XIX i XX wieku, muzyki dawnej i tradycyjnej, utworów współczesnych, jazzu i oferty edukacyjnej.

Muzyczna podróż po świecie

15. Szalone Dni Muzyki to podróż przez miasta – ośrodki rozwoju kultury i sztuki, w których na przestrzeni wieków szczególnie rezonowała muzyczna energia. To one przyciągały twórców, kształtowały tendencje i style oddziałujące na inne obszary geograficzne. Usłyszymy Wiedeń Haydna, Mozarta i Beethovena, a także Schuberta, Brahmsa i Mahlera, Paryż Ravela, Strawińskiego i Saint-Saënsa, Nowy Jork Gershwina i Bernsteina, Pragę Smetany i Dvořáka, Lipsk Bacha, Schumannów i Mendelssohna, Buenos Aires Piazzolli oraz Warszawę Szymanowskiego i Lutosławskiego.

Pośród plejady największych kompozytorów nie zabraknie również kompozytorek. Zabrzmią dzieła artystek, takich jak Missy Mazzoli, Caroline Shaw, Elisabeth Angot, Aleksandra Kaca, Hiromi Uehara. Dodatkowo, dwa z koncertów skupiać się będą przede wszystkim na twórczości kobiecej – podczas nich wykonane zostaną m.in. utwory Fanny Hensel czy Clary Schumann,

a także mniej znanych Louise Farrenc, Fernande Decruck i Juliette Dillon.

Muzyka współczesna: premiery polskie i prawykonania światowe

Głównym elementem inauguracji Szalonych Dni Muzyki 2025 będzie polskie prawykonanie A Dream for Artemis. Lunar Fantasy Fabiena Waksmana – koncertu na kwartet saksofonowy i orkiestrę, będącego hołdem dla podboju kosmosu przez ludzkość. Wystąpi Quatuor Ellipsos i Sinfonia Varsovia pod batutą Jeana-François Verdiera. Również po raz pierwszy w Polsce zabrzmią Nakhwa – Spadające płatki kwiatów II Dohuna Lee w wykonaniu Ensemble Maru oraz Entr’acte Caroline Shaw w wykonaniu Kwartetu smyczkowego Martin.

Podczas festiwalu odbędzie się także prawykonanie światowe kompozycji Aleksandry Kacy – but the rain is full of ghosts tonight. Utwór zabrzmi w ramach koncertu poświęconego aktorce Felicii Montealegre, prywatnie żonie Leonarda Bernsteina. W programie również dzieła Bernsteina i Mahlera, wystąpi Ania Karpowicz (flet) wraz z Sinfonią Varsovią pod batutą Bar Avni.

Powrót do korzeni – muzyka tradycyjna i muzyka dawna

Muzyka dawna zagości na festiwalu za sprawą 3 zespołów zajmujących się jej wykonawstwem: Arte dei Suonatori, Capelli Cracoviensis oraz Oltremontano. Zabrzmią słynne Cztery pory roku Vivaldiego (jako solista Luka Faulisi), kompozycje Johanna Christiana Bacha i Carla Friedricha Abla z czasów pierwszych londyńskich koncertów abonamentowych, a także utwory Mikołaja Zieleńskiego, Andrei Gabrielego i Claudia Monteverdiego. Wystąpią soliści specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej: Katarzyna Drogosz przy fortepianie historycznym, Emmanuel Balssa na violi da gamba oraz znakomity klawesynista Pierre Hantaï.

Muzyka tradycyjna, wciąż nieczęsto wykonywana w salach koncertowych, zabrzmi na Szalonych Dniach Muzyki dzięki Waed Bouhassoun. Artystka swoim śpiewem i grą na oudzie – instrumencie uważanym za protoplastę lutni – zabierze publiczność

w muzyczną podróż do syryjskiego Aleppo (wraz z nią wystąpi perkusista Neşet Kutas). Bouhassoun wykona również autorskie muzyczne opracowania poezji miłosnej wieków VII–XIII i współczesności autorstwa arabskich i perskich twórców.

W jazzowym klimacie

Szalone Dni Muzyki to również festiwal dla fanów jazzu. Jak co roku wystąpi Chopin University Big Band pod kierunkiem Piotra Kostrzewy. Powróci również, po znakomitym przyjęciu zespołu rok temu, Paul Lay Trio w składzie: Paul Lay – fortepian, Clemens van der Feen – kontrabas, Donald Kontomanou – perkusja. Muzycy wystąpią wraz z Sinfonią Varsovią pod batutą Jeana-François Verdiera w programie złożonym z autorskich opracowań utworów Gershwina na trio jazzowe i orkiestrę. W oddzielnym kameralnym programie Paul Lay Trio improwizować będzie na tematy z muzyki Bacha.

Klasyka dla najmłodszych

Smok Bazylek, Panakota, warszawska Syrenka i opowieści z dawnego Krakowa. W tegorocznej ofercie Szalonych Dni Muzyki skierowanej do rodzin z dziećmi znajdą się koncerty kameralne z cyklu Smykofonie, jak również wyjątkowe koncerty orkiestrowe

w Sali Moniuszki Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Warszawski smok Bazylek opowie, jak przemierzał z Sinfonią Varsovią cały świat. Wraz z kosmiczną kotką Panakotą młodzi słuchacze i słuchaczki wyruszą na planetę pełną dźwięków, kolorów i bajek zaklętych w utworach Maurice’a Ravela. Najmłodszej publiczności, w wieku 0–2 i 2–5 lat, Syrenka zdradzi, jakie melodie rozbrzmiewały w Warszawie nad Wisłą na przestrzeni lat; odwiedzimy także królewski Kraków, pełen bajek i legend.

***

Więcej informacji o programie, artystach i biletach na stronie festiwalu