O starości w Sopocie ze wspaniałą Emilią Krakowską!

Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania „Nadążyć przed starością”, podczas którego uczestnicy tę starość skutecznie rozbroili i pokazali jej inną, optymistyczną twarz.

Salon POLITYKI w Sopocie, który gościł wybitną aktorkę Emilię Krakowską oraz Martę Lau, autorkę książki „On nigdy taki nie był”, tym razem wypełniły wzruszenia, emocje i dyskusja o tym, czym jest czwarta młodość, dlaczego aktywność jest ważna i czemu aktywniejsze są panie.

Uczestnicy spotkania – sopocianie, ale też wczasowicze, którzy do Sopotu przyjechali z Lublina, a nawet Zurychu – nie kryli, że magnesem, który przyciągnął ich do Salonu POLITYKI, była Emilia Krakowska. Bezcenne okazały się opowieści o jej relacji z matką, o tym, do czego prowadzi źle pojmowana troska, kiedy wyręczamy bliską osobę, pozbawiając ją samodzielności, sprawczości i decyzyjności.