Zapraszamy na Festiwal Nauki

Już w piątek 19 września rusza 29. edycja Festiwalu Nauki w Warszawie. To największe i najstarsze święto nauki w Polsce potrwa do 28 września. Na publiczność czeka ponad 996 wydarzeń popularnonaukowych, w tym 411 spotkań ogólnodostępnych, 12 wystaw i 391 lekcji. Patronem Festiwalu jest prof. Hilary Koprowski, twórca pierwszej skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi polio wywołującemu chorobę Heinego-Medina.

Tygodnik POLITYKA, nasze miesięczniki popularnonaukowe „Wiedza i Życie” i „Scientific American. Świat Nauki” oraz serwis popularnonaukowy Pulsar kolejny raz patronują temu wydarzeniu.

Szczególnie polecamy Państwa uwadze debatę inaugurującą Festiwal: „Czy sztuczna inteligencja unieważni naukę?” (19 września o godz. 18 w Auli 9/B Wydziału Biologii, ul. Miecznikowa 1 w Warszawie), a także dyskusję poświęconą sposobom medialnej manipulacji (w sobotę 20 września o godz. 17 w Auli prof. Jana Baszkiewicza na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych – ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Cały program i zasady uczestnictwa w poszczególnych spotkaniach dostępne są na stronie: festiwalnauki.edu.pl

Serdecznie polecamy!