Izrael na Koszykowej: My i oni. Jak rozmawiać o trudnych relacjach Polski z Izraelem

Po letniej przerwie POLITYKA i Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zapraszają na debatę z cyklu Izrael na Koszykowej.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 września w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28 o godz. 18 (w sali konferencyjnej Gmachu im. St. Kierbedziów). W debacie, którą poprowadzi dziennikarka POLITYKI Agnieszka Zagner, udział wezmą: były ambasador Polski w Izraelu Maciej Kozłowski, dziennikarka Marta Rebzda oraz mieszkający w Polsce Izraelczyk Alon Benach.

Zachęcamy także do obejrzenia transmisji online ze spotkania na kanałach YouTube (BibliotekaKoszykowa i PolitykaPL).

Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa.