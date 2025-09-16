Izrael na Koszykowej: My i oni. Jak rozmawiać o trudnych relacjach Polski z Izraelem
16 września 2025
Po letniej przerwie POLITYKA i Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zapraszają na debatę z cyklu Izrael na Koszykowej.
Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 września w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28 o godz. 18 (w sali konferencyjnej Gmachu im. St. Kierbedziów). W debacie, którą poprowadzi dziennikarka POLITYKI Agnieszka Zagner, udział wezmą: były ambasador Polski w Izraelu Maciej Kozłowski, dziennikarka Marta Rebzda oraz mieszkający w Polsce Izraelczyk Alon Benach.
Zachęcamy także do obejrzenia transmisji online ze spotkania na kanałach YouTube (BibliotekaKoszykowa i PolitykaPL).
Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa.
