Nagroda dla Tychońca

Dr Łukasz Tychoniec – autor naszego działu naukowego i portalu Pulsar – otrzymał Nagrodę Młodych Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

– Nie miałem od razu bardzo jasnej wizji tego, jak mają wyglądać studia astronomiczne i moja kariera w ogóle – przyznaje astrofizyk. Skrystalizowała się ona jednak już na studiach magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Łukasz zajął się wówczas obserwacją protogwiazd w Gwiazdozbiorze Perseusza. Kontynuacja tych prac podczas doktoratu doprowadziła go do fundamentalnego odkrycia: planety – dotyczy to także Układu Słonecznego – powstają znacznie szybciej, niż przypuszczano, czyli w czasie krótszym niż pół miliona lat.

Właśnie te badania nad formowaniem się gwiazd i dysków protoplanetarnych z wykorzystaniem danych z najważniejszych teleskopów naziemnych i kosmicznych (Very Large Array, Atacama Large Millimeter Array czy James Webb Space Telescope) doceniło jury Nagrody Młodych PTA. – Jestem bardzo wdzięczny. Cieszę się, że mój dorobek naukowy jest zauważany w Polsce – mówi Łukasz, który teraz pracuje na Universiteit Leiden.

Pozostali laureaci nagród towarzystwa to: prof. Marcin Kubiak, Michał Szymański i Andrzej Udalski (Medal Bohdana Paczyńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki) oraz Stefan Janta, Adam Michalec i Stowarzyszenie Polaris – OPP (Nagroda i Medal im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o wszechświecie). KC

