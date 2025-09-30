Nagroda dla Justyny Sobolewskiej

Nasza redakcyjna koleżanka Justyna Sobolewska została laureatką 24. edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w dziedzinie literatury. Jury uhonorowało ją za książkę „Jadwiga. Opowieść o Stańczakowej” za – jak to ujęto – „umiejętność wpisania historii rodzinnej w naszą wspólną historię”. Tym samym Justyna pokazała, że literaturę potrafi nie tylko świetnie opisywać i oceniać.

Tegoroczni laureaci nagrody w pozostałych kategoriach to: Małgorzata Sarbak (muzyka), Józef Wilkoń (sztuki plastyczne), Agnieszka Przepiórska (teatr) i Jan Englert (dzieło życia). Wszystkim, a w szczególności Justynie, serdecznie gratulujemy.