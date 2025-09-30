Zdarzyło się. Zaglądamy do archiwum „Polityki”

25 lat temu na naszych łamach wraz z ekspertami zastanawialiśmy się, „Czy Polacy nadają się do Unii?”. W numerze 40. głos w tej sprawie zabrał historyk prof. Norman Davies.

„Historia nigdy się nie powtarza. Polacy w Unii Europejskiej będą mieli bardzo mocną pozycję. Choćby dlatego, że są dużym narodem jak na Europę. Będą mieli dużo lepsze perspektywy niż w XIX w. W genach Polaków nie ma niczego, co uniemożliwia współpracę polityczną czy forsowanie swoich interesów metodami demokratycznymi.

Wspólnota europejska to twór nieco osobliwy, bo mający uprawnienia tylko w niektórych dziedzinach. Nie ma ona na przykład polityki obronnej. Wspólnota ta działa więc tak, jakby w świecie nie było zagrożeń, z którymi trzeba się będzie konfrontować. Polacy mogą wnieść do Unii duży wkład, podkreślając, że nie może się ona w pełni rozwijać bez poszerzenia swych kompetencji”.