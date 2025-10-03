41. Warszawski Festiwal Filmowy

Świeża identyfikacja wizualna, nowe pomysły, nowy zespół i jeszcze więcej emocji – Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy wraca w wielkim stylu! W dniach 10–19 października 2025 stolica Polski znów stanie się centrum światowego kina – 41. edycja WIFF to początek kolejnego dziesięciolecia i otwarcie nowego rozdziału w historii jednego z najbardziej cenionych festiwali filmowych Europy.

Za realizację 41. edycji festiwalu w odnowionej formule odpowiada zespół: Joanna Szymańska-Szcześniak – dyrektor generalna, Bartłomiej Pulcyn – dyrektor programowy oraz Eliza Subotowicz – szefowa wydarzeń branżowych.

W programie znalazło się 112 filmów pełnometrażowych i 56 krótkometrażowych. Ponad 80 z nich to premiery światowe, międzynarodowe, europejskie i regionalne.

FILMEM OTWARCIA 41.WIFF będzie pierwszy – zrealizowany w Stanach Zjednoczonych – film Jana Komasy Rocznica (Anniversary), oparty na jego pomyśle, z hollywoodzką obsadą, w której znaleźli się m.in.: Diane Lane i Kyle Chandler. Ten tytuł bierze również udział w Konkursie Międzynarodowym.

W KONKURSIE MIĘDZYNARODOWYM o Grand Prix powalczy 15 premierowych produkcji z całego świata, w tym nowy, „ostry jak brzytwa” film laureata Oscara® za „Charakter” (WFF 1997) Mike’a van Diem – Dziewczęta (Our Girls); prezentowany w sekcji Orizzonti na festiwalu filmowym w Wenecji Ojciec (Father) w reż. Terezy Nvotovej, jak również oczekiwane produkcje polskie: m.in. Brat (Brother) w reż. Macieja Sobieszczańskiego z Agnieszką Grochowską roli głównej oraz Dom dobry (Home Sweet Home), najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego, wielokrotnego laureata nagród Warszawskiego Festiwalu Filmowego (Wesele – WFF 2004, Dom zły – WFF 2010, Róża – WFF 2011).



W KONKURSIE 1-2 – dla debiutów lub drugich filmów – również znalazło się 15 tytułów, w tym m.in.: zaskakująco dojrzały debiut reżyserski Sebastiana Husaka Bańki (Bubbles); mająca premierę na festiwalu Sundance Omaha, w reż. Cole Webley czy komediodramat nagrodzony na festiwalu w Locarno 2025 – Solomama (Solomamma), w reż. Janicke Askevold.

W tegorocznym KONKURSIE FILMÓW DOKUMENTALNYCH udział weźmie aż 8 premier światowych oraz 7 premier międzynarodowych, natomiast w KONKURSIE FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH, z którego tradycyjnie czterech zwycięzców może ubiegać o nominację do Oscara®, Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej, zaprezentowanych zostanie 28 krótkometrażowych filmów fabularnych, dokumentalnych oraz animowanych, wyselekcjonowanych spośród ponad 3000 zgłoszeń.

W tym roku organizatorzy nawiązują też do dawnych, kultowych KONFRONTACJI — przeglądu najgorętszych filmów sezonu, w którym zostaną zaprezentowane 24 pełnometrażowe produkcje, mające swoje premiery w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy na najważniejszych festiwalach filmowych na świecie: w Cannes, Wenecji czy Locarno. Pokazy konkursowych filmów będą odbywały się w kinie LUNA, a o zwycięzcy Konfrontacji zdecydują widzowie w plebiscycie publiczności. Nagrodę – 40 tysięcy złotych ufundowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – otrzyma polski dystrybutor zwycięskiego filmu.

Wśród kandydatów takie głośne i oczekiwane tytuły jak: To był zwykły przypadek (It Was Just an Accident) w reż.Jafara Panahiego – laureat Złotej Palmy w Cannes 2025; Smashing Machine, reż. Benny Safdie – zdobywca Srebrnego Lwa za Najlepszą Reżyserię w Konkursie Głównym w Wenecji; Tajny agent (The Secret Agent) – laureat nagród dla Najlepszego Aktora (Wagner Moura) i Najlepszego reżysera (Kleber Mendonça Filho) w Cannes 2025; prezentowany w Wenecji The Holy Boy (La valle dei sorrisi) w reż. Paolo Strippoli; prosto z festiwalu w Toronto komedia Anioł Stróż (Good Fortune) w reż. Aziza Ansari z Keanu Reevesem w roli początkującego, lecz pełnego dobrych chęci anioła Gabriela oraz poruszająca indyjska produkcja Martina Scorsese Jak bracia (Homebound) w reżyserii Neeraja Ghaywana, który miał premierę w sekcji Un Certain Regard w Cannes 2025.

Nowością WIFF będzie również tzw. Centrepiece – dwa szczególne tytuły prezentowane w ramach POKAZÓW SPECJALNYCH: najnowszy film Andersa Thomasa Jensena – Ostatni Wiking (Last Viking) to intrygująca i przewrotna opowieść o tożsamości z Madsem Mikkelsenem w roli głównej oraz film Po polowaniu (After the Hunt) – poruszająca opowieść w gwiazdorskiej obsadzie z Julią Roberts, Chloë Sevigny i Andrew Garfieldem w reżyserii Luca Guadagnino. Odbędzie się też światowa premiera filmu Zapiski śmiertelnika w reżyserii Macieja Żaka z Ireneuszem Czopem w roli głównej.

W nowym cyklu KINO MOJA MIŁOŚĆ zobaczymy filmy wybrane przez gwiazdy i znawców kina, połączone ze spotkaniem z Widzami, podczas którego nasz gość opowie, jaki wpływ na jego życie miał wybrany film. W tym roku zaproszenie do sekcji przyjęli Grażyna Torbicka (Noc amerykańska), Andrzej Chyra (Viridiana), Maciej Zakościelny (Puk, puk) i Piotr Witkowski (Oko w oko z życiem / Buffalo ‘66). Pokazy będą się odbywały w Iluzjonie.

W sekcji pozakonkursowej WOLNY DUCH w KINOMUZEUM w MSN będą prezentowane filmy, które przełamują schematy – niezależne, nowatorskie, buntownicze, jak choćby niezwykle aktualny film Postprawda (Post Truth) w reżyserii tureckiego reżysera Alkana Avcıoğlu, w którym bada on nasze relacje z technologią i to, jak doszliśmy do momentu, w którym prawda nie ma już znaczenia; opowieść o wolności i prześladowaniach w wyzwolonej spod władzy nazistów Jugosławii w filmie Ivony Juki – Dobry wieczór, dobry dzień (Lijepa večer, lijep dan) – oficjalny chorwacki kandydat do Oscara 2025 w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego, oraz Tornado – najnowszy film Johna Maclean’a, twórcy wyjątkowego Slow West (2015).

Wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi będzie KINO W CHMURACH na 46. piętrze Varso Tower, czyli pokazy filmowe połączone z podziwianiem panoramy Warszawy z wysokości 200 metrów nad ziemią. W tych niezwykłych okolicznościach przypomnimy głośne tytuły: Jesteś wszechświatem, Flow, ponadczasową Amelię, Bogini Partenope Paolo Sorrentino, dokumentalny Bałtyk i Światłoczułą.

Z kolei nowa sekcja ANIMUS. KINO WARTOŚCI zaprosi Widzów do rozmowy o tym, co najważniejsze — w coraz bardziej podzielonym świecie potrzebujemy tego, co nas łączy i inspiruje. Filmy prezentowane w tej sekcji podejmują tematykę wartości, odpowiedzialności społecznej i moralnej odwagi. Państwa uwadze polecamy szczególnie irański Mam na imię Ziba (Whisper My Name) w reż. Rasoul Sadrameli oraz Sprawy rodzinne (Family Matters), reż. Ke-Yin Pan – rozgrywający się na przestrzeni dwudziestu czterech lat i czterech różnych okresów czasowych film śledzący pozornie zwyczajne życie tajwańskiej rodziny.

W sali Pod Pelikanem przy Krakowskim Przedmieściu 62 odbywać się będą bezpłatne pokazy dla seniorów pod hasłem BOOM GENERATION, w których zobaczyć będzie można filmy: Stan wyjątkowy, Prosta historia, Wiosna Juliette, Sztuka pięknego życia oraz Maria Callas.

Warszawski Festiwal nie zapomina również o najmłodszych – tradycyjnie zaprasza na pokazy w ramach RODZINNEGO WEEKEND FILMOWEGO, a w nim filmy: Dziewczynka, która skradła czas (The Girl Who Stole Time) reż. Yu Ao, Zhou Tienan oraz Idealne urodziny Thelmy (Thelma's Perfect Birthday), reż. Reinis Kalnaellis.

FILMEM ZAKOŃCZENIA 41.WIFF będzie kolejny głośny tytuł – Głos Hind Rajab (The Voice of Hind Rajab), w reż. Kaouthera Ben Hania, który na festiwalu w Wenecji zdobył Srebrnego Lwa – Grand Jury Prize i osiem innych nagród pozaregulaminowych.

Więcej informacji tu