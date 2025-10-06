11. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog - Wrocław

Program tegorocznej edycji festiwalu zaplanowany na 8 dni, opiera się na temacie „S(t)ymulacje” i obejmuje 12 arcyciekawych produkcji teatralnych z Polski i świata oraz wydarzenia towarzyszące.

Od ostatniej edycji festiwalu Dialog-Wrocław minęły zaledwie cztery lata. W tym czasie wybuchły straszliwe wojny, jedna tuż za naszą granicą, w wielu miejscach świata panuje wciąż głód, coraz więcej osób błąka się po świecie w poszukiwaniu miejsca do życia, nienawiść opętuje całe społeczeństwa, a młodzi geniusze z olbrzymimi funduszami rywalizują w udoskonalaniu sztucznej inteligencji, która może nas już wkrótce skolonizować i umieścić w gettach… Czy taka przerażająca rzeczywistość jest prawdziwa? A może to tylko symulacja? Jedna z miliona.

W nowej edycji festiwalu jego organizatorzy chcą kontynuować dialog i zbadać, co dziś jest na tyle ważne, że przetrwa. Zaproszeni artystki i artyści, tworzą poruszające symulacje rzeczywistości, by nas stymulować do refleksji nad przyszłością.

W programie znalazły sie takie spektakle jak: „Elizabeth Costello. Siedem wykładów i pięć bajek z morałem” w reż. Krzysztofa Warlikowskiego i „Kofman. Podwójne wiązanie” w reż. Katarzyny Kalwat z warszawskeigo Nowego Teatru, „SEKS, HAJS I GŁÓD, kronika rodzinna według Emila Zoli” w reż. Luka Percevala z Narodowego Starego Teatru czy spektakl jednej z najciekawszych młodych polskich reżyserek Małgorzaty Wdowik „Niepokój przychodzi o zmierzchu” na podstawie debiutanckiej powieści holenderskiego pisarza Marieke Lucasa Rijnevelda, która w 2020 roku zdobyła Międzynarodową Nagrodę Bookera.

Nowy dyrektor artystyczny Mirosław Kocur, któremu inicjatorka festiwalu Krystyna Meissner powierzyła tę rolę, rozwija koncepcję festiwalu idąc z duchem czasów. Ale nadal pozostawia w nim dialog Wschodu z Zachodem, dodatkowo zderzając sztukę z nauką i ciało z technologią. Stąd też liczna obecność w programie przedstawień z Azji.

Wybitny chiński teatr tańca TAO Dance Theater w spektaklu „16&17” w choreografii Tao Ye, zdobywcy Srebrnego Lwa w kategorii taniec na Biennale w Wenecji w 2023 roku, zabiera widzów w hipnotyzującą podróż do źródeł ruchu. Natomiast tajwański tancerz, choreograf, wynalazca i filmowiec Huang Yi, który jest pionierem w dziedzinie syntezy sztuki z robotyką, w swoich pracach łączy ruch ludzkiego ciała z elementami mechanicznymi i multimedialnymi, tworząc formę tańca, która odpowiada przepływowi danych, skutecznie zmieniającą wykonawcę w ruchomy element technologii. Jego przełomowym spektaklem, uznanym za kulturowy fenomen był „Huang Yi & Kuka”. Prezentowane we Wrocławiu przedstawienie „Głosy. Przedmioty. Lalka. 3 elementy: prezentacja work-in-progress” będzie pierwszym zagranicznym pokazem tego spektaklu w procesie.

Pełen program festiwalu, opis wszystkich spektakli oraz bilety są dostępne tu