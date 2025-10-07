Dobry zwierzak szuka dobrego człowieka

Maciuś

Warszawa, pies, 2 lata, 35 kg, średnio aktywny, zaszczepiony, odrobaczony, wysterylizowany

Psiak w typie czarnego labradora, w sensie fizycznym i psychicznym. Przytulak i pieszczoch, pogodny i dobrze nastawiony do dzieci i zwierząt. Jest niewidomy, co wymaga od jego człowieka większego zaangażowania w psie sprawy i dobrej organizacji. Pomimo niepełnosprawności doskonale radzi sobie z codziennością.

Livvy

Opoczno, kotka, 1 rok, 2 kg, mała, średnio aktywna, odrobaczona, wysterylizowana

Trochę nieśmiała kotka, która potrzebuje cierpliwego towarzysza. Lubi dzieci i potrafi znaleźć z nimi wspólny język. Zdrowa (testy FIV/Felv ujemne), mieszka w domu tymczasowym z dziećmi i psami – i doskonale sobie radzi. Najlepiej by było, gdyby mogła zamieszkać ze swoją mamą Arią.

Kajtek

Warszawa, pies, 7 miesięcy, 12 kg, średnio aktywny

Wierny psiak, który z racji młodego wieku potrzebuje akceptacji, wyrozumiałości i czasu na naukę. Bardzo stara się zrozumieć, czego się od niego oczekuje. Będzie doskonałym towarzyszem.

Imre

Warszawa, kot, 1 rok, 3 kg, średnio aktywny, zaszczepiony, odrobaczony, wysterylizowany

Niebieskooki kot z lekkim zezem, co tylko dodaje mu uroku. Nieśmiały, z początku woli trzymać dystans, jest jednak idealnym towarzyszem cichego, domowego życia. Oddany i przyjazny – pod warunkiem pozostawienia mu jego własnej przestrzeni – w stosunku do dzieci i innych zwierząt.

Tula

Warszawa, suczka, 5 lat, 17 kg, bardzo aktywna, odrobaczona, wysterylizowana

Rozsadza ją energia; kocha zabawę i spacery. Będzie idealną towarzyszką w aktywnym domu. Nie przeszkadza jej szybkie tempo i bodźce, ale potrzebuje przestrzeni i czasu, aby wyładować swoją energię. Lubi dzieci oraz inne zwierzęta, ale znacznie lepiej radzi sobie z tymi spokojnymi. Wnosi w życie dużo radości. Kiedy zapewni jej się odpowiednią dawkę aktywności, staje się typowym kanapowcem.

Freya

Kraków, suczka, 9 lat, 12 kg, średnio aktywna

Uratowana wraz z rodzeństwem – żyła w bardzo złych warunkach – nie traci nadziei na lepsze życie. Jest otwarta i kontaktowa, zawsze wesoła i spragniona czułości. Bardzo szybko się uczy; będzie doskonałą towarzyszką.

***

Za materiał do naszego kącika dziękujemy Adopciakom, grupie wolontariuszy działających w ramach Fundacji Viva!

***

Kontakt w sprawie adopcji (za pośrednictwem Adopciaków): tel. 665 892 773 lub 574 186 683. Adres mailowy: tpz.opoczno@gmail.com